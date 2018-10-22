淳紳轉投資昶洧雙門電動車首亮相 比利時拚2020年歐洲開賣

淳紳 (4529) 轉投資的昶洧集團，於比利時時間 10 月 19 日上午與比利時主權基金 SOGEPA 舉行簽約儀式，雙方第一階段合作的總投資金額為 1.75 億歐元(約 62.4 億台幣)，預計在歐洲推出的首款都會型電動車也第一次公開亮相，比利時基金將在這台雙門小車生產計劃中投注至少 5000 萬歐元 (約 18.2 億台幣)，這也是昶洧電動車向歐洲市場叩關的第一步。簽約儀式由昶洧集團董事長沈瑋、比利時瓦隆區副總理 PIERRE-YVES JEHOLET、以及 SOGEPA 主權基金執行長 RENAUD WITMEUR 共同出席簽約。



PIERRE-YVES JEHOLET 表示，引進電動車產業，將為瓦隆區打造更多元健康的經濟生態系統，同時創造更多長期的就業機會，帶動比利時的經濟發展。RENAUD WITMEUR 則認為，電動車市場在歐洲競爭激烈，跨入門檻也高，比利時沒有自己的電動車品牌，引進昶洧電動車可望獲得高獲利回報。



首度亮相的雙門小車，車身圓滑、俐落流暢，續航力可達 350 公里，符合近年來歐洲人喜愛小車代步的用車需求。歐洲比利時產線的首批量產計畫在 2020 年，預計第一年生產 1 萬輛，隔年目標增加到 3 萬輛。同款車型也預計在大陸製造生產，時程上將比歐洲更早。



沈瑋表示，在比利時成立電動車研發中心及工廠，是昶洧集團全球化的重要過程，成功後將讓昶洧電動車躍成為國際品牌，並且帶動整個集團更快速發展。沈瑋還說，大陸的生產線進度持續進行，各項測試從未中斷，都是要確保一旦取得資質就能無縫接軌進行量產。