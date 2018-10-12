淳紳最快1年後量產雙門小車 打進歐洲市場

國內電動車廠淳紳 (4529-TW) 今 (12) 日指出，轉投資的香港昶洧電動車受比利時主權基金青睞，雙方於 10 月初正式簽約將共同合作生產電動車，並決定以雙門小車做為 thunder power 電動車叩關歐洲市場的第一項產品，預計 2019 年、2020 年的第 3 季，將可分別在中國和歐洲進入量產。

淳紳董事長沈瑋表示，歐洲消費者對電動車的接受程度高，且小型都會車較適合歐洲的城市地形，因此，在當地市場首發商品將主打雙門小車。

比利時主權基金 5 月就表達對昶洧電動車的投資興趣，並提供 1.5 億歐元的投資金額，協助昶洧在比利時蓋設工廠並成立子公司，在雙方最新簽定的合約內容中，以雙門電動車做為首款量產車，比利時主權基金將針對雙門小車專案，投資 5000 萬歐元 (約新台幣 18.2 億元)。

沈瑋說明，原有意一步到位生產四門房車，不過考量建廠、添購設備和生產線的建置時程，雙門小車最快可在明年第 3 季開始量產。

而比利時方表示，小車專案順利完成後，將著手進行房車、休旅車和馬達產線的建置合作，投資金額也將視當時狀況進行新的評估。

沈瑋進一步指出，比利時主權基金的完整投資計畫，包括有中國和歐洲兩個部分，目標在 2019 年 3 月底前募得 4 億美元的經費，為 2020 年底昶洧在香港或美國公開上市做準備。