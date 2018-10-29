華晶科聯袂高通 推人工智慧商用監控攝影原型機

華晶科 (3059) 繼與高通共同開發搭載 QCS605 晶片組的 VR 360 原型相機後，宣布推出人工智慧商用監控攝影原型機 IPC603，搭載高通人工智慧視覺平臺，採用 QCS603 系統單晶片，整合了高通先進的圖像訊號處理器 (ISP) 和人工智慧 (AI) 技術。華晶科提供客製化影像解決方案，幫助開發人員和製造商快速布建物聯網智慧影像，滿足家用、商用及機器人對於 AI 智慧監控攝影之需求。



華晶科指出，人工智慧商用監控攝影原型機 IPC603 可快速商業化，搭載 c-mount 鏡頭、IMX334 傳感器，內建 2GB 記憶體，支持乙太網路供電 (PoE) 和音頻輸入 / 輸出，同時支援 Linux 和 Android 平台。華晶科可依客戶需求，以原型機為基礎，為其量身設計、研發、製造客製化產品。



高通人工智慧視覺平臺採用先進的 10nm FinFET 奈米技術，為物聯網專門設計出第一個 SoC 系列。QCS603 SoC 旨在為各種物聯網應用提供強大的計算功能，具備出色運算功率和散熱效率，同時擁有先進的圖像信號處理器 (ISP) 和 QualcommR 人工智能 (AI) 引擎，及 802.11ac Wi-Fi、藍牙與安全技術。



華晶科深耕於數位影像領域超過 20 年，近年來積極轉型，除了既有的影像系統產品 ODM 外，亦提供包含 3D 感測深度晶片、演算法、影像處理 IP 授權、雙鏡頭相機模組等解決方案，成為全方位「智慧視覺解決方案供應商」。

