華南金資產管理與北科大成立新創育成中心 明年首季正式營運

為鼓勵將創意發想轉化為商機，以提升產業動能，華南金 (2880) 旗下華南金資產管理 (下稱華南金 AMC) 正式與北科大簽訂合作意願書，共同合作在內湖科學園區成立新創育成中心，以培育、輔導新創人才為目標，預計明年第一季營運，現提出「早鳥進駐優惠方案」提供較優惠租金，降低新創團隊初期租金壓力。華南金 AMC、北科大合作成立之新創育成中心，地處內湖科學園區核心區，園區內超過 30 家國際企業總部及 10 家研發中心，為北台灣重要的產業聚落，華南金 AMC 為華南金融集團旗下一員，主要業務以處理不良債權、投資與管理不動產為核心營業項目。近年來對於積極活化資產，推動都市再生不遺餘力，為國內公股金融機構中第一家完成自辦都市更新案之 AMC，更創下經濟部工業局開發產業園區通過都市更新申請的首例。



此次藉由與北科大合作成立育成中心，華南金 AMC 及集團內兄弟公司華南金創投整合集團各項資源，提供進駐新創團隊更完整的金融專業服務，以提高年輕人創業成功的機會，將人才培育及經濟發展推向更高點，為帶動台灣整體產業發展，增加未來經濟動能貢獻一份心力。