政治情勢轉穩 巴西股匯雙漲 咖啡、糖期貨價格反彈

美元週一 (15 日) 走低，促使新興市場貨幣在巴西里爾及墨西哥披索帶領下反彈。尤其巴西里爾兌美元週一上漲 1%，當地股市收漲 2.4%，股匯雙漲成為新興市場之首。

里爾的反彈，促使避險基金對咖啡和糖市場的空單回補，造成兩種商品近期大幅反彈。

巴西是全球咖啡與糖兩項商品最大的生產國，但商品以美元交易，使價格和里爾的匯率密切相關。當里爾偏低，鼓勵農民及出口商賣出更多，賺取更高的利潤，而里爾走升時，則避免賣出，以免收入受損。

過去 1 年中，隨著新興市場資產的崩潰和政治不確定性的影響，里爾走跌，避險基金在咖啡與糖市場上大量布局空單，甚至到達創紀錄的水位，而收獲穩定，也打壓了價格。

不過，巴西政局不確定性大降，在總統首輪選舉中，極右翼候選人 Jair Bolsonaro 獲得票數更優於預期，被廣泛看好能在第二輪勝出，他的立場被視為對商界友好。

里爾的匯率情勢也有變化，自 8 月來到低點之後，兌美元匯率已經反彈約 13%，來到 1 美元兌 3.7 里爾。

美元兌里爾走勢變化

荷蘭 ING 集團首席經濟學家 Gustavo Range 認為，選舉形勢的轉變引發巴西雷亞爾匯率反彈，繼而讓資產重新定價。他預計美元兌巴西里爾匯率可能短暫跌破 3.7，並可能觸及 3.5，具體幅度取決於外部因素，包括投資者對於新興市場資產的避險情緒等。

里爾的漲勢同時推升期貨價格，阿拉比卡咖啡在 9 月到達 12 年低點之後，也漲了近 3 分之 1，至每磅 1.23 美元，糖價更漲了 37%，至每磅 13.48 美分。

避險基金的空單在這段期間大量撤回，CFTC 數據顯示，在截至 10 月 9 日的一週內，投機者持糖的淨空頭部位比前一週減少了一半以上，而咖啡的空頭減少了 16%。

鑑於咖啡和糖的供應量偏高，一些觀察人士認為，這兩種商品的漲勢恐難持久。德國商業銀行表示，價格接下來大漲的可能性有限，如果里爾再承受壓力，可能對咖啡價格產生負面影響。