櫃買Q3業績發表會31日登場 富櫃50成分股中牧德、環球晶打前鋒

櫃買中心第三季業績發表會本周登場，10 月 31 日由「富櫃 50(一)」打前鋒，邀請富櫃 50 成分股中，專精於 PCB 與半導體相關 AOI 檢測廠的牧德 (3563)，及國內半導體產業最大之 3 吋至 12 吋專業晶圓材料供應商環球晶(6488) 等 2 家公司。櫃買中心表示，上櫃公司將陸續公布第三季財報業績，已規劃舉辦 10 場一系列之櫃買市場業績發表會，31 日登場是「富櫃 50(一)」登場，邀請牧德、環球晶 2 家公司。櫃買中心強調，目前列入富櫃 50 成分股為櫃買市場中體質優良且市值規模最大的前 50 檔上櫃公司，主要有半導體、生技醫療、電腦等三大產業。



富櫃 50 成分股在獲利成長性方面仍為成長趨勢，今年前三季自結營收較去年同期成長 13.41%。儘管全球貿易戰短暫干擾市場情緒，惟櫃買市場獲利動能維持強勁，整體上櫃公司前三季營收成長仍有 9.1%，表現亮眼。此外，就本益比來看，截至今年 9 月底整體上櫃公司本益比為 22.63，較 106 年櫃買市場平均本益比 29 偏低，股價來至相對低點。



另外，櫃買中心 26 日下午召開第 9 屆第 4 次董事、監察人聯席會議，配合金融監督管理委員會推動證券市場採逐筆交易制度，會中討論通過「證券商營業處所買賣有價證券業務規則」部分條文修正案，修正重點為明訂上櫃有價證券等價成交系統分為集合交易、逐筆交易，及其成交方式、適用時段、成交價格決定原則及買賣申報之優先順序，並增修訂有關買賣申報種類、買賣申報內容修改及瞬間價格穩定措施實施標準等規定。

