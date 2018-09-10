牧德8月營收3.27億 連16個月創新高

PCB 及半導體 AOI 設備廠牧德 (3563-TW) 今 (10) 日公告 8 月營收約 3.27 億元，月增 0.97%，年增 171.11%，連續第 16 個月創單月營收歷史新高，累計前 8 月營收 19.53 億元，年增 155.24%；營收表現亮眼，但股價開低走低，盤中數度亮燈跌停。

牧德 8 月營收再創歷史新高，統計自 2017 年 1 月起，已是連續第 20 個月呈現月營收正成長，牧德指出，印刷電路板產業進入旺季後，除軟板、硬板 AOI 4.0 設備需求仍強勁，半導體客戶也有重大突破，已攻下幾個重量級封測客戶。

牧德表示，美中貿易戰開打，中國積極將產業自動化升級視為重大產業政策，在中國每個產業領域都在進行智能自動化升級，牧德在檢測設備已經導入強化 AI 的軟體功能，提供智慧檢測，極有機會吃到這一塊大餅。

牧德指出，正積極尋找新廠房，預計年底前將生產移出至新廠房，留下的生產空間將全部改為以 AI 為主的研發中心。

法人評估，受惠於下半年出貨旺季，將進一步加持牧德今年的營運表現，預估全年營收將挑戰 30 億元；牧德表示，正啟動強化產線專案，評估可提升的產能，以滿足未來營收增長所需。

牧德前 8 月營收已超過去年全年，營收表現亮眼，但今日股價仍然延續連日來的跌勢，早盤以 468 元開低後一路走低，盤中亮出跌停綠燈，重挫至 426 元，盤中企圖打開，但跌勢沈重，股價落在低檔，失守季線，下探半年線支撐。