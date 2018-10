[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱 107/10/26 107/10/25 漲跌 (元) 漲跌幅 (%) ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 富邦NASDAQ-100基金 29.65000 28.65000 1.00000 3.49040 未來資產全球大消費基金 14.68000 14.21000 0.47000 3.30753 瀚亞美國高科技基金 25.87000 25.07000 0.80000 3.19107 景順全球科技基金 21.12000 20.50000 0.62000 3.02439 群益美國新創亮點基金-新臺幣 14.15000 13.77000 0.38000 2.75962 富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金 30.42000 29.63000 0.79000 2.66622 凱基雲端趨勢基金-台幣計價A 20.97000 20.43000 0.54000 2.64317 群益美國新創亮點基金N-美元 9.64320 9.39720 0.24600 2.61780 群益美國新創亮點基金-美元 14.58760 14.21550 0.37210 2.61757 凱基雲端趨勢基金-美元計價B 20.20200 19.71400 0.48800 2.47540 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣) 12.54000 12.24000 0.30000 2.45098 復華美國新星基金-新臺幣 11.76000 11.49000 0.27000 2.34987 瀚亞新興豐收基金A-南非幣 10.80870 10.56330 0.24540 2.32314 瀚亞新興豐收基金B-南非幣 8.05390 7.87110 0.18280 2.32242 華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元) 13.36000 13.06000 0.30000 2.29709 復華美國新星基金-美元 11.59000 11.34000 0.25000 2.20459 華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣) 10.07000 9.86000 0.21000 2.12982 永豐主流品牌基金 16.42000 16.08000 0.34000 2.11443 華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣) 9.76000 9.56000 0.20000 2.09205 元大巴西指數基金 6.31400 6.18600 0.12800 2.06919 野村巴西基金 6.00000 5.88000 0.12000 2.04082 元大標普500基金 25.26000 24.76000 0.50000 2.01939 安聯全球生技趨勢基金-新臺幣 33.88000 33.21000 0.67000 2.01746 復華全球物聯網科技基金-新臺幣 13.84000 13.57000 0.27000 1.98968 匯豐全球趨勢組合基金 11.84000 11.61000 0.23000 1.98105 華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元) 9.82000 9.63000 0.19000 1.97300 瀚亞巴西基金 5.23000 5.13000 0.10000 1.94932 安聯全球生技趨勢基金-美元 8.96000 8.79000 0.17000 1.93402 華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元) 9.56000 9.38000 0.18000 1.91898 保德信新興趨勢組合基金 10.13000 9.94000 0.19000 1.91147 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------