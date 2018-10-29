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[表一12] 國內基金淨值漲跌幅前30名

基金名稱                                                        107/10/26  107/10/25 漲跌 (元) 漲跌幅 (%)
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富邦NASDAQ-100基金                                               29.65000   28.65000   1.00000    3.49040
未來資產全球大消費基金                                           14.68000   14.21000   0.47000    3.30753
瀚亞美國高科技基金                                               25.87000   25.07000   0.80000    3.19107
景順全球科技基金                                                 21.12000   20.50000   0.62000    3.02439
群益美國新創亮點基金-新臺幣                                      14.15000   13.77000   0.38000    2.75962
富邦NASDAQ-100 ETF傘型基金之富邦NASDAQ-100單日正向兩倍基金       30.42000   29.63000   0.79000    2.66622
凱基雲端趨勢基金-台幣計價A                                       20.97000   20.43000   0.54000    2.64317
群益美國新創亮點基金N-美元                                        9.64320    9.39720   0.24600    2.61780
群益美國新創亮點基金-美元                                        14.58760   14.21550   0.37210    2.61757
凱基雲端趨勢基金-美元計價B                                       20.20200   19.71400   0.48800    2.47540
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(新台幣)                       12.54000   12.24000   0.30000    2.45098
復華美國新星基金-新臺幣                                          11.76000   11.49000   0.27000    2.34987
瀚亞新興豐收基金A-南非幣                                         10.80870   10.56330   0.24540    2.32314
瀚亞新興豐收基金B-南非幣                                          8.05390    7.87110   0.18280    2.32242
華南永昌MSCI全球特選物聯網指數基金(美元)                         13.36000   13.06000   0.30000    2.29709
復華美國新星基金-美元                                            11.59000   11.34000   0.25000    2.20459
華南永昌Shiller US REITs基金(累積新台幣)                         10.07000    9.86000   0.21000    2.12982
永豐主流品牌基金                                                 16.42000   16.08000   0.34000    2.11443
華南永昌Shiller US REITs基金(月配新台幣)                          9.76000    9.56000   0.20000    2.09205
元大巴西指數基金                                                  6.31400    6.18600   0.12800    2.06919
野村巴西基金                                                      6.00000    5.88000   0.12000    2.04082
元大標普500基金                                                  25.26000   24.76000   0.50000    2.01939
安聯全球生技趨勢基金-新臺幣                                      33.88000   33.21000   0.67000    2.01746
復華全球物聯網科技基金-新臺幣                                    13.84000   13.57000   0.27000    1.98968
匯豐全球趨勢組合基金                                             11.84000   11.61000   0.23000    1.98105
華南永昌Shiller US REITs基金(累積美元)                            9.82000    9.63000   0.19000    1.97300
瀚亞巴西基金                                                      5.23000    5.13000   0.10000    1.94932
安聯全球生技趨勢基金-美元                                         8.96000    8.79000   0.17000    1.93402
華南永昌Shiller US REITs基金(月配美元)                            9.56000    9.38000   0.18000    1.91898
保德信新興趨勢組合基金                                           10.13000    9.94000   0.19000    1.91147
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