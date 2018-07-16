中國股王貴州茅台上半年營收年增37% 瑞信上調目標價至880元

中國股王貴州茅台 (600519-CN) 今 (16) 日公佈今 (2018) 年上半年總營收約人民幣 350 億元，年成長 37%。瑞信更將貴州茅台股票評等調升至「優於大盤」，目標價調高至 880 元。

貴州茅台公佈上半年主要經營數據，初步核算，2018 年上半年總營收 350 億元，年成長 37% 左右，實現利潤總額年增 40% 左右。貴州茅台表示，上半年成長增速為近年最高。消息公布後，貴州茅台股價小幅走高，至截稿為止小漲 0.4% 報 750 元。

貴州茅台股價日線走勢圖 (近一年以來表現)

茅台集團董事長李保芳預測，以目前情況來看，集團今年全年營收可望達 900 億元，明年可拿下 1,000 億元，更放話 2020 年全年營收有望破千億。

年報顯示，貴州茅台今年將以營收年成長約 15% 為目標，即預期今年茅台銷售額可來到 670 億元，如今董事長放話全年可達 900 億元，代表高層已調高營收目標。

瑞信更將貴州茅台股票評等從「中立」上調至「優於大盤」，主要是上半年業績強勁，而 2018-19 年每股收益 15-25% 的預期增速可望繼續帶動股價攀升，將目標價從 740 元調高至 880 元。茅台酒的價格在中秋節到來臨前已經上漲，可望為股價提供強勁支撐。