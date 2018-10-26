股災蔓延 安聯首席經濟顧問：Fed不會停止升息

全球股市面臨「10 月股災」，恐慌情緒不斷蔓延；對此，安聯 (Allianz) 首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 今 (26) 日表示，這波拋售潮，並不足以說服聯準會 (Fed) 停止升息。

最近幾週，包括美中貿易戰、美債殖利率飆升、義大利預算爭議，以及美國與沙烏地阿拉伯關係緊張等因素，接連對全球金融市場造成衝擊，導致股市大幅波動。

此外，2018 年以來，Fed 已 3 度升息，市場預期，12 月將 4 度升息。

美國總統川普日前再度抨擊 Fed 主席鮑爾，稱鮑爾「喜歡升息」，恐威脅美國經濟成長，「每次我們做了很棒的事，他就升息。」

El-Erian 週五接受 CNBC 採訪時指出，近期的市場波動「並不奇怪」，因為 Fed 堅持升息，且在這波拋售潮中，連一句安撫的話都沒說。

El-Erian 示警，「流動性風險又回來了，投資人必須注意。」

週五美國將發布第 3 季國內生產毛額 (GDP)，若優於預期，可望提振市場情緒。

El-Erian 曾於 10 月上旬表示，「若今、明兩年，美國經濟成長皆達 3%，我也不會驚訝。」

當時他強調，美國經濟在成長力道、資金吸引等方面，皆處於良好狀態。

國際貨幣基金 (IMF) 下修 2019 年美國經濟成長率至 2.5%，並維持今年 2.9% 的預測；但 El-Erian 認為，IMF 的看法太悲觀。