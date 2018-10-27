全球股債市本月已蒸發5兆美元 德銀：別慌！再跌10% Fed才會動搖

單就 10 月份，投資人爭先恐後逃離市場，全球股債市價值蒸發約 5 兆美元，但德意志銀行經濟學家認為，這還不到會動搖經濟的程度。

但他們認為，除非市場快點重新站穩腳步，不然 Fed 重新評估貨幣政策的壓力仍將會增加。

德意志銀行證券首席國際經濟學家 Torsten Slok 表示，「對財富效應的學術研究發現，家庭和企業不會對短期財富波動有反應，但是會對他們財富水準的移動平均有反應。」

如下圖，單就本月，全球市場削減約 5 兆美元，但自 2017 年來股債市總體價值已經增加 15 兆美元。

「重要的是，在對經濟前景產生重大衝擊之前，我們必須有更大幅度的調整。」

根據 Fed 週三發布的褐皮書，其 12 個行政區的工資和物價均上漲，且整體經濟活動正以「溫和適中」的速度擴大。

從該報告大致上可推測，Fed 可能會維持今年 12 月第四度升息以及明年追加升息的計畫，除非金融市場劇烈逆行。

10 年期公債殖利率飆升，10 月初登上 3.261%，為 2011 年以來未見之水準，這被指為股市多數波動的肇因，因為殖利率上升即企業借款成本上升，最終恐削弱經濟成長，且高殖利率債券也比劇烈波動的股票更具吸引力。

美政府週五公布，第三季 GDP 年率成長 3.5%，比前季 4.2% 下降。此外，最近一季雖然消費支出增加，但卻遭企業和住宅投資放緩而抵銷。

德意志銀行資深經濟學家 Matthew Luzzetti 表示，隨著美股下挫，Fed 重新審思其鷹派立場的時機可能快到了。

「近期金融市場的動盪沒有劇烈動搖 Fed 的前景展望，除非這波動盪的程度更劇烈且更持久。」要發生這情形，德意志銀行的金融狀況指數將必須下降至接近 0 的水準，如下圖：

Luzzetti 表示，「如果股市再跌 10%，也就是累計起來自最近的高點下降約 15%，那麼金融狀況就必須收緊到足以動搖 Fed 的程度。」

古根漢更樂觀

古根漢 (Guggenheim) 投資長 Minerd 比德銀證券經濟學家對前景更樂觀，週五他在推特上表示，最近市場崩跌後已經變得非常便宜，這讓股市在未來幾週或幾個月有上漲的潛力，「根據遠期倍數來說，股市相當便宜，有 15% 到 20% 的上漲空間，除非與中國和關稅相關的政策不明確性仍持續影響。」