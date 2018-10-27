國信證券(002736-CN)主承銷全國首單公開發行的“紓困專項債”

10月26日，深圳市投資控股有限公司（以下簡稱深圳投控）成功發行“深投控2018年紓困專項債券（第一期）”， 該債券是全國首單公開發行的“紓困專項公司債券”，由國信證券股份有限公司(002736-CN)主承銷。

據悉，本次 “紓困專項債”的成功發行，是深投控充分利用資本市場融資功能、拓寬化解民營企業流動性風險資金渠道的重大創新。深投控積極籌備設立“深投控共贏股權投資基金”（暫定名稱），通過股權形式化解民營上市公司股票質押風險。深投控聯合社會資本等參與方，以本期債券募集資金作為部分出資，設立該基金，通過市場化方式構建風險共濟運作機制，幫助緩解深圳市民營上市公司實際控制人流動性壓力。

國信證券表示，作為本期債券的主承銷商，國信證券認真貫徹落實黨中央國務院的精神，及時響應政策，積極配合深投控啟動本期債券申報備案、公告掛網、推介銷售、簿記發行等工作。據透露，本期債券發行受到了市場的高度關註，投資機構踴躍認購，最終簿記發行10億元，3+2年期，票面利率為3.97%，全場認購倍數4.6倍，是9月以來市場同期限債券發行票面利率最低，體現了該品種在設計上順應政策導向和市場需求。

中國證券網 作者：劉昌源