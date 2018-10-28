美股遭空襲 這些老牌科技股竟比新寵更抗跌

美股賣壓鋪天蓋地而來，尤其是科技股，顯示美國科技類股可能面臨 10 年以來最大的單月跌幅，原本的市場寵兒如亞馬遜、臉書及 Netflix 等皆黯然失色，反而是老牌的科技股如微軟、蘋果、英特爾等災情較輕。

儘管老字號科技股在股災中也無法倖免，但明顯比新生代科技股抗跌，因為既提供高於科技業平均值的成長，股價估值和風險也不像一些熱門飆股那麼高得離譜。

數據顯示，蘋果雖在 10 月下挫 4.2%，微軟也重挫 6.5%，但相較之下，臉書更是整整崩跌了 12%；另外，悲慘的 10 月也可能是亞馬遜 10 年來表現最差的一個月份，而 Netflix 已蒸發了 5 分之 1 的市值。

這麼一跌，也使美國企業市值亞軍易主。亞馬遜因第 3 季營收未達預期，市值在 26 日蒸發 681 億美元，減為 8,032.8 億美元。微軟市值仍有 8210 億美元，躍為美國市值第二大公司。

管理超過 77 億美元資產的 Avalon Advisors 投資長 Bill Stone 表示，拋售潮是「基於對全球成長放緩的擔憂。當股價成長太快，而投資人認為公司無法達到相同的成長時，股價將脆弱不堪。」

Bill Stone 也提到本益比的問題。亞馬遜及 Google 的股價都在營收不如預期後下挫，顯示這些公司之前的股價成長「沒有跟營收的成長相契合」。

目前，老牌科技股股價估值較低，蘋果為是 19.8，英特爾是 11.3，整體科技業是 20.1，而微軟是 27.6，亞馬遜則超過 101。Bill Stone：「微軟本益比不低，不過相比於亞馬遜算是便宜，尤其是考慮到微軟的成長。」