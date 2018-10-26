美股開盤重挫 道瓊指數大跌250點

週四美股大幅反彈，但只是曇花一現，今 (26) 日美股開盤重挫，三大指數皆跌，道瓊指數大跌 250 點。

台北時間週五晚間 9 點 44 分，CNBC 數據顯示，道瓊工業指數下跌 250.84 點 (1.00%)，標普 500 指數下跌 40.16 點 (1.48%)，那斯達克指數下跌 148.69 點 (2.03%)。

Alphabet、亞馬遜，於週四盤後公布財報，表現皆不如預期，市場情緒轉趨悲觀。

雖然盤前公布的第 3 季國內生產毛額 (GDP) 年增 3.5%，高於市場預期 (3.3%)，但仍被企業財報表現不佳的失望情緒抵銷。

週五亞股哀鴻遍野，上證綜指收跌 0.19%，深證成指收跌 0.33%；南韓 Kospi 指數收跌 1.75%，日經 225 指數收跌 0.40%；台股收跌 31.61 點 (0.33%)，至 9489.18 點。

歐股也不樂觀，截至發稿，泛歐 Stoxx 600 指數下跌 0.91%，德國 DAX 指數下跌 1.11 %，法國 CAC 40 指數下跌 1.75%，英國 FTSE 指數下跌 1.27%。

安聯 (Allianz) 首席經濟顧問 Mohamed El-Erian 認為，近期的市場波動「並不奇怪」，因為聯準會 (Fed) 堅持升息，且在這波拋售潮中，連一句安撫的話都沒說。

El-Erian 稱，這波股市拋售，並不足以說服 Fed 停止升息。

Fed 克里夫蘭分行總裁 Loretta Mester 表示，股市動盪已對經濟前景構成風險，但她仍看好美國經濟成長。

2018 年以來，Fed 已 3 度升息，市場預期，12 月將 4 度升息。

美國總統川普日前再度抨擊 Fed 主席鮑爾，稱鮑爾「喜歡升息」，恐威脅美國經濟成長，「每次我們做了很棒的事，他就升息。」