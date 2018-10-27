美股盤中─道瓊大跌逾530點 S&P 500跌進回檔修正領域

美國股市週五跌入了回檔修正領域，大型科技公司公布財報令人失望，蓋過了強勁的經濟數據。道瓊一度大跌逾 530 點。

台北時間 00:11

道瓊工業平均指數下跌 354.30 點或 1.42% 至 24630.25。

Nasdaq 指數下跌 170.29 點或 2.33% 至 7148.05。

S&P 500 指數下跌 42.01 點或 1.54% 至 2663.77。

S&P 500 下跌 2.3%，自 52 週高點下跌了逾 10%，進入了回檔修正領域。該指數於 9 月 21 日才甫創新記錄高點。

S&P 500 指數中的 11 類股中，有 7 種類股亦自 52 週高點下跌了至少 10%，包括能源股，原物料股與金融股。S&P 500 成份股中，約有 80% 亦跌入回檔修正領域。根據 Gluskin Sheff 研究機構數據顯示，股市回檔修正的平均跌幅為 13.8%，時間持續五個月。

分析師說，週末前，投資人無意做多。S&P 500 今年已轉為下跌，投資人更加擔憂。

亞馬遜與 Google 母公司 Alphabet 股價分別下跌 8.2% 與 5.4%。該二公司公布季報，獲利優於預期，但營收低於預期。

分析師說，投資人對本財報季期望甚高，但結果不如預期。亞馬遜的未來評估意外疲弱。

今日的跌勢抵銷了優於預期的美國經濟報告。美國今日公布第三季 GDP 成長 3.5%，高於預估的 3.4%。第三季個人消費支出物價指數 (PCE)--Fed 偏好的通貨膨脹指標 -- 上升 1.6%。

近幾週，美國股市下跌，投資人擔憂通貨膨脹上升與利率上升，將削減企業獲利預期。由於 PCE 指數為 Fed 偏好的指標，該指數低於 Fed 的 2% 目標，有助阻止央行持續升息。