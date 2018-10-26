亞馬遜谷歌盤前走勢雙雙重挫 騰訊被約談 股價近腰斬

• 亞馬遜第四季利潤率下滑成定局 盤前大跌 8%

亞馬遜 / 周四收盤 + 7.09%/ 報收 1782.17 / 距年內高點 - 13%/ 距月內低點 + 2%

亞馬遜在周四盤後披露的財報顯示，雖然營業收入以 5 億美元之差不及預期，但 37 億美元的營業利潤刷新曆史，6.6% 營業利潤率創十年最高；利潤之王 AWS 業務表現超分析師預測；廣告業務繼續保持三位數的年增率增速。

與此同時，根據營收指引，預計第四季營收年增率增速在 10-20% 之間，意味著第四季營收年增率增速很可能創 14 個季度最低。第四季預期營業利潤為 21 到 36 億美元，意味著營業利潤率位於 2.9%-5.4% 之間，而第三季的營業利潤率為 6.6%。第四季利潤率下滑幾成定局。

亞馬遜盤前大跌 8%。

• 騰訊社會壓力驟升 股價近腰斬

騰訊控股 / 周五收盤 - 2.47%/ 報收 269 / 距年內高點 - 45%

新浪指出，10 月 26 日，全國「掃黃打非」辦公室和國家新聞出版署就微信公眾號傳播淫穢色情和低俗網路小說問題約談了騰訊公司，責令其立即下架違背社會主義核心價值觀，低俗、庸俗、媚俗網路小說，堅決清理傳播淫穢色情等有害內容的微信公眾號，切實履行企業主體責任。

而昨日 42°C 晚報提到，《王者榮耀》啟動強制公安實名校驗。今日據澎湃新聞最新消息，10 月 26 日強制校驗範圍繼續擴大至天津、南京、秦皇島、三亞、孝感、鐵嶺、周口、涼山彝族自治州等八個地級市。

今日騰訊沽空額 9.08 億港元，沽空比率 13.072%，較昨日小幅下降，但股價再創新低，且呈現加速下跌的態勢，股價距離年初高點下跌 45%，接近腰斬。

市場復盤

上證綜指 / 周五收盤 - 0.19%/ 報收 2598.85 / 距年內高點 - 28%/ 距年內低點 + 6%

深證成指 / 周五收盤 - 0.33%/ 報收 7504.72 / 距年內高點 - 35%/ 距年內低點 + 6%

創業板指 / 周五收盤 - 0.82%/ 報收 1263.19 / 距年內高點 - 34%/ 距年內低點 + 7%

恆生指數 / 周五收盤 - 1.11%/ 報收 24717.63 / 距年內高點 - 26%/ 距年內低點 + 0%

國內三大股指全天高開低走，滬指再次跌破 2600 關口，銀行股尾盤萬手買單護盤。煤炭採選全線上漲，板塊漲幅超 3%。地產板塊掀漲停潮，卧龍地產、榮豐控股等 13 家紛紛漲停。ST 板塊捲土重來依舊強勢，截至收盤共 16 家漲停。

港股恆生指數高開 0.15%，之後在 25000 點附近反覆爭奪，但隨後科技股重挫，拖累恆指跌幅持續擴大，一度跌逾 1.6%，午後跌幅逐步收窄，截止收盤，恆生指數跌 1.11%，報 24717.63 點，創 17 個月新低。

• 寧德時代機構籌碼易主

寧德時代 / 周五收盤 - 7.80%/ 報收 74.60 / 距年內高點 - 22%/ 距月內低點 + 25%

根據今日盤後披露龍虎榜顯示，3 家機構席位合計買入 8690 萬元，4 家機構席位合計賣出 1 億元，機構凈賣出 1313 萬元，龍虎榜凈買入 830 萬元。

而從寧德時代股價走勢來看，今日回踩前期 75 元一線支撐。

• 中國鋁業第三季扣非凈利潤年增率暴增

中國鋁業 / 周五收盤 + 1.09%/ 報收 3.71 / 距年內高點 - 34%/ 距月內低點 + 11%

中國鋁業披露三季報顯示，2018Q3，公司實現營收 432.9 億元，環比下滑 4.62%；實現歸母凈利潤 6.41 億元，環比增長 18.75%；實現扣非凈利潤 6.60 億元，環比大增 827.71%。

興業證券發布研報稱，看好公司的成長性以及行業未來的發展。公司作為鋁行業的巨頭，氧化鋁、電解鋁產能規模巨大，且隨著廣西、貴州、內蒙等地的電解鋁項目不斷投產，公司未來電解鋁的產能規模有望進一步擴張。

目前中國鋁業股價在 3.4-4.2 元之間箱體震盪。

• 野村下調福耀玻璃評級為「減持」

福耀玻璃 / 周五收盤 - 7.40%/ 報收 23.15 / 距年內高點 - 32%

智通財經獲悉，野村發表研報指，降低福耀玻璃的投資評級，由「買入」降為「減持」，目標價由 33.3 港元下調至 22.6 港元，約降 32.1%。該行指，福耀的的本土盈利充滿危機，外地增長也不能緩和此危機，除去處置收益和外匯收益減 7.55 億元人民幣，福耀第三季核心凈利潤按年年增率下跌 2%。

福耀玻璃今日股價再創年內新低。

• 招商證券看多恆瑞醫藥 股價短期獲支撐

恆瑞醫藥 / 周五收盤 + 1.76%/ 報收 57.80 / 距年內高點 - 31%/ 距月內低點 + 8%

招商證券發布研報稱，恆瑞醫藥在創新藥和仿製藥研發齊頭並進，PD-1 單抗卡瑞利珠也已完成審評，我們預計將在近期獲批；而在仿製藥一致性評價上，截至目前公司以 20 個受理號、16 個品種數名列申報企業前三甲，而通過品種數也達到了 5 個，同樣名列前茅。維持「強烈推薦 - A」投資評級。

而從恆瑞醫藥股價走勢上看，55 元一線存在顯著支撐，短期股價有望止跌反彈。

交易機會

• 谷歌財報平平 盤前大跌 5%

谷歌 / 周四收盤 + 4.40%/ 報收 1103.59 / 距年內高點 - 15%/ 距月內低點 + 3%

華爾街見聞指出，谷歌母公司 Alphabet 發布 2018 財年第第三季財報。財報顯示，2018 年第第三季總收入 337.4 億美元，年增率增長 21.5%，遜於市場預期的 340.4 億美元。實現營業利潤 83.1 億美元，年增率增長 6.8%

• 傳沃爾瑪近億美元參投新零售平台食得鮮

沃爾瑪 / 周五收盤 + 1.66%/ 報收 99.18 / 距年內高點 - 9%/ 距月內低點 + 7%

搜狐援引億邦動力消息，相關知情人士透露，生鮮電商平台食得鮮 B 輪融資進入最後階段，其中沃爾瑪投資近億美元，交易已經接近尾聲。

據悉，食得鮮剛於 7 月完成其 Pre-B 輪融資，並在該筆資金的支持下完成其首次商業廣告投放並取得良好效益，此次 B 輪融資完成後，食得鮮將開始布局其廣州區域外業務，開始其向全國市場進軍的步伐。

沃爾瑪股價呈現出顯著的多頭排列，短期看漲。

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