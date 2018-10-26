港股一周跌逾843點U+A0 舜宇光學4天挫25%

10月26日，美股隔晚強勢反彈，惟未能帶動港股止跌回升，港股連跌4天。港股今天開市只能輕微高開37.03點，於早上10點升至日內高位25062.2點，最多升67.74點；之後便拾級而下，再次轉升為跌，於11:37左右曾跌至日內低位24589.04點，最多跌405.42點，上下波幅473.16點；午後跌勢稍為收窄。恒生指數收市報24717.63點，跌276.83點或1.11%，成交金額956.3億港元。一周以來，恒生指數跌843.77點或3.3%。

恒生國企指數收市報10058.63點，跌117.93點或1.16%。

10月恒生指數期貨於15:55報24660點，跌236點，未平倉合約逾14.6萬張。

11月恒生指數期貨報24657點，跌244點，未平倉合約逾4萬張。

美股經過周三暴瀉後，周四強勢反彈，道指收升401點，報24984點；納指急升近3%。

騰訊00700-HK)跟隨大市四連跌，收市報260港元，跌9港元或3.3%；4天累計跌31.2港元或10.7%。騰訊再次升級《王者榮耀》健康系統，於25 日起，以北京地區為起點，正式啟動《王者榮耀》全部用戶的強制公安實名校驗，未通過校驗的遊戲帳號將禁止登錄。根據系統規定，12 周歲或以下每天在《王者榮耀》中限玩 1 小時，並於每日 21:00 至次日 8:00 之間禁玩；12 周歲以上未成年人每天限玩 2 小時，超過時間後將被強制下線，當天不能再玩。另外，全國「掃黃打非」辦公室和國家新聞出版署，就微信公眾號傳播淫穢色情和低俗網絡小說問題約談騰訊，責令其立即下架違背社會主義核心價值觀，低俗、庸俗、媚俗網絡小說，切實履行企業主體責任。

中國平安(02318-HK)收市報74.4港元，跌1港元或1.3%。

剛於昨日收市後公佈第三季度業績的中國人壽(02628-HK)，股價大跌6.67%或1.14港元，收市報15.96港元。受A股持續下滑拖累，中國人壽前三季度業績，按中國會計準則盈利為198.69億元人民幣，同比跌25.9%；單計第三季，純利更倒退76.4%，至34.46億元人民幣；季內資產減值損失則升155.6%至55.9億元人民幣。

舜宇光學(02382-HK)持續急挫，收市報64.4港元，跌8.05港元或11.1%；四日內累計跌21.3港元或24.9%。再有大行發表報告降舜宇光學投資評級。富瑞認為舜宇車載鏡頭業務面臨風險，尤其歐菲光投資富士軟片對舜宇車載鏡頭業務帶來競爭，加上第四季智能手機市場潛在回落，故將目標價從169元大削61.5%至65港元 ，評級由「買入」降至「持有」。麥格理也將其評級由「超配」降至「低配」，目標價由220元降至60港元，削72.7%。

金沙中國(01928-HK)跌1.15港元或3.6%，收市報30.4港元。金沙中國母公司拉斯維加斯金沙公布，第三季淨利潤升0.3%至5.71億美元；每股經調整盈利為77美仙，低於市場預期；期內收入升6.7%至33.7億美元。

友邦保險(01299-HK)於昨日跌破60港元大關，至逾8個月低位後，似技術性觸底反彈，今天逆市升0.05港元或0.08%，收市報59.4港元。

剛於昨日收市後公佈三季度業績的中國海洋石油(00883-HK)股價亦逆市漲0.22港元或1.7%，收市報13.4港元。公司於第三季實現未經審計的油氣銷售收入約479.3億元人民幣，同比上升33.4%，主要得益於國際油價上升。

中國海外發展(00688-HK)亦彈升0.15港元或0.6%，收市報24港元。

文：周燕芬