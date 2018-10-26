台股無力上攻周線連四黑 投信：大盤尚未築底止穩 勿貿然搶短

台股今 (26) 日開高走低，終場下跌 31 點收在 9489 點，周線連四黑，雖然政府基金與官股券商持續進場點火，但投信認為，台股大盤情勢看來有續航力不足的現象，格局偏弱，還沒止穩築底，不宜貿然搶短線反彈。

富蘭克林華美投信表示，台股目前仍在多空混亂交戰階段，多方指標半導體權值周間頻頻回測，一直無法重回 5 日均線，加上外資賣超趨勢持續壓抑指數上攻力道，在少了主流類股領盤的情況下，只靠零星反彈族群，難以吸引內資回流。

富蘭克林華美第一富基金經理人周書玄表示，大盤何時止穩，要看國際股市大幅修正或是政經局勢變化後，是否能守住整理區間不破，目前加權指數單日高低點逾百點，指標半導體權值因遭外資連續調節，同樣不利指數表現。

周書玄認為，現階段操作宜以權值股走勢為根據，留意高殖利率個股的支撐力與布局機會，高波動個股面對利空消息的修正力道大，容易破底導致築底失敗，因此不宜搶短線反彈趨勢。

至於市場期待的急跌反彈，富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸建議可觀察電子股，尤其是蘋概股的業績表現。

但要留意的是，市場對蘋概股預期偏低，部份廠商近期雖上修營運狀況，但考量整體市場不確定性高，目前建議留意長線趨勢概念如 5G、Data Center 等相關個股的布局機會。

此外，明年 1 月美方對中關稅將調高至 25%，讓台廠對第 4 季態度保守，進而牽制資金做多意願，但｢保守｣不代表沒有訂單，而是難以評估經過 9、10 月的觀望後，11、12 月會不會有急單拉貨現象出現。

郭修伸指出，明年的 25% 關稅實施將影響明年第 1 季業績表現，在種種不確定因素干擾下，台股呈現震盪盤整的機率大，面臨國際股市修正壓力則考驗下檔支撐力道。