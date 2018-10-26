台股盤後─鴻海復牌無元氣 大盤上沖下洗跌破9500點 周線連四黑

台股今 (26) 日在法人態度偏空、投資人信心不振的壓力之下，開高盤後遭摜壓跌破前波低點，並在 9400.69 點剎車，獲特定買盤拉抬權值股撐指數，終場集中市場加權股價指數收在 9489.18 點，下挫 31.61 點，市場成交值 1280.6 億元，今天盤中有被動元件多頭點火跡象，試圖穩住台股盤勢。同時，今天收盤的周線也收黑，周線呈現連四黑。

台股大盤今天呈現大幅震盪格局，加權股價指數最低 9400.69 點，最高 9629.07 點，指數高低震盪達 228.38 點，影響大盤及電子股走勢的鴻海 (2317-TW) 今天現金減資後後復牌交易，盤中跌幅並達到 8.5%，終場收在 76.2 元；此外，大立光收盤價報 3210 元，以盤中最低點作收，跌幅達 2.43 元。台積電 (2330-TW) 則在尾盤大單拉抬下，終場上漲 1.5 元以 221 元，但成交量則萎縮到 3.83 萬元張。

證券期貨分析師張陳浩指出，目前台股投資人信心極度脆弱，呈現出大盤一開高即遭沈重無比的賣壓摜殺，而在盤中又有逢低的特定買盤進行拉抬權值股向上的動作，造成市場上下劇烈的震盪，今天盤中被動元件的國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW) 都走揚，也是特定買盤企圖穩住盤勢的工具之一，但華新科終場最後還是收黑。

同時，張陳浩指出，目前的台股跌勢主要來自於國際半導體的市場需求出現雜音，如美國費城半導體指數波段已下跌 20%，是否先反映出下游 3C 電子產品的需求走弱，則待進一步觀察。

國泰證期顧問處協理簡伯儀也指出，集中市場加權股價指數今天摜破前低，技術指標也處於弱勢格局；同時，在國際股市不穩定及法人態度偏空壓力下，台股暫時以整理為主，未來台股的走勢還要看外資的態度能否翻多及國際股市表現是否止穩而定。

台北股市集中市場加權股價指數今天早盤以紅盤 9570.19 點開出，最低 9400.69 點，最高 9629.07 點，指數高低震盪達 228.38 點，終場收在 9489.18 點，下挫 31.61 點或 0.33%，市場成交值 1280.6 億元。而下周有台郡 (6269-TW) 等蘋果供應鏈召開法人說明會，並提出業績展望，蘋概股法說會行情將是下周重頭戲。