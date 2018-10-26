三大法人合計賣超32.9億元 外資送暖買超鴻海6509張

台股今 (26) 日在法人態度偏空的壓力之下，終場集中市場加權股價指數收在 9489.18 點，下挫 31.61 點，市場成交值 1280.6 億元，盤後統計顯示，三大法人合計賣超 32.9 億元。外資送暖買超鴻海 (2317-TW)6509 張，投信投入防禦型的個股如中華電 (2412-TW)。

期貨市場，外資今天期指多單口數增加 757 口，未平倉多單口數來到 38403 口。

三大法人在集中市場今天由自營商賣超 9.9 億元，投信買超 0.46 億元，外資及陸資賣超 23.46 億元。三大法人合計賣超 32.9 億元。證券分析師黃漢成指出，預估短時間內外資在台北股市賣超的趨勢不改變，投資人操作仍以保守為宜，建議手中持有現金部位在 9 成以上。

今天集中市場外資買超較多的個股為友達、中石化、鴻海、華新、開發金、光磊、緯創、台表科、中壽、元大金；其中今天復牌交易的鴻海 (2317-TW)，外資送暖買超 6509 張。今天集中市場外資賣超較多的個股為聯電、群創、國泰金、富邦金、玉山金、永豐金、華邦電、華航、晶電。

今天集中市場投信買超較多的個股多屬防禦型的個股，也顯示投信的保守心態，買超個股為中華電、上海商銀、台灣大、彰銀、台灣高鐵、遠傳、智邦、豐泰、台達電、南茂；今天集中市場投信賣超較多的個股為台泥、中信金、亞泥、光磊、國泰金、臺企銀、微星、開發金、兆豐金、台表科。

今天集中市場自營商買超較多的個股為彩晶、大成鋼、友達、國喬、晶電、仁寶、英業達、台灣高鐵；今天集中市場自營商賣超較多的個股為新光金、鴻海、華邦電、南茂、旺宏、開發金、兆豐金、台表科、冠德。