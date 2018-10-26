面板雙虎下週三同步公布財報 單季毛利率可望回到1成

面板雙虎友達 (2409)、群創(3481) 將於下週三 (31 日) 同步公布第三季財報，受惠 TV 面板報價彈升，兩家公司第三季營收觸底回溫，毛利率可望回到 1 成以上水準，獲利表現將優於第二季。TV 面板庫存獲得去化，自 7 月以來，TV 面板報價展開一波反彈，以 43 吋 TV 產品為例，從 6 月 81 美元一路彈升到 9 月 91 美元，價格彈升幅度達 1 成，反映價格回溫，友達第三季營收重返 800 億元大關，為 810.4 億元，季增率 8%，大尺寸面板出貨量約 2,979 萬片，季增率 6.5%，台幣貶值效應，法人推估，單季獲利可望回溫到 30-35 億元，每股盈餘約 0.3 元。



群創第二季透過專案大幅去化手中庫存，50 吋以上大尺寸出貨表現佳，配合價格反彈，第三季合併營收為 739 億元，重返 700 億元，季增率 11.2%，大尺寸合併出貨量共計 3,312 萬片，季增率 3.5%，中小尺寸合併出貨量共計 7,460 萬片，季增率 9.3%。



第三季 TV 面板報價反彈，面板雙虎獲利表現改善，不過已進入第四季淡季，品牌廠調控庫存水位，以及大陸面板產能持續開出，供過於求的壓力仍在，10 月 TV 面板報價開始回跌，43 吋以上 TV 面板平均跌幅 1-2%，也為後續景氣增添不確定因素，友達法人說明會中的看法，可望讓外界對於明年景氣走向有所掌握。

