三大法人賣超203億 外資大砍0050逾4萬張 重兵狙擊金融股

台股今 (15) 大跌 144 點，收在 9901 點，差 1 點就又失 9900 關卡，三大法人再度同步站在賣方，自營商賣超 5.74 億元，投信賣超 2.21 億元，外資及陸資賣超 195.54 億元，三大法人合計砍出 203.49 億元。

值得留意的是，外資大砍元大台灣 50 (0050-TW) 高達 4.15 萬張、台積電 2.2 萬張，其中台積電已被外資連 7 賣，合計出脫超過 10 萬張，外資今天還重兵狙擊金融股，賣超前 10 名個股中，金融股就佔據了 6 檔，電子、金融權值股明顯成了外資賣超主要標的，慎防外資恐加速提款。

外資現貨賣超 195 億，已經連 7 賣，期貨淨多單持續略增，淨多單水位升至 26506 口，外資連日逢低大幅低接台指期淨多單，但台指期週三即將結算，目前整體氣氛仍是偏空，要小心結算行情。

外資今天買超前 10 名個股分別為：富邦 VIX 獲買超 19552 張、元大台灣 50 反 1 獲買超 15138 張、南亞科 7102 張、台航 3359 張、兆豐金 2703 張、華泰 2247 張、裕民 1595 張、GIS-KY 獲買超 1278 張、晶電 1179 張、華通 1153 張。

外資賣超前 10 名個股分別為：元大台灣 50 遭砍 41514 張、台積電 22615 張、旺宏 17913 張、開發金 17306 張、群創 16145 張、新光金 13935 張、玉山金 13411 張、元大金 13316 張、第一金 12753 張、台新金 12333 張。

投信買超前 10 名個股分別為：新興 1196 張、裕民 1010 張、中鴻 700 張、玉山金 642 張、華新科 524 張、華通 509 張、文曄 500 張、台表科 459 張、台達電 449 張、兆豐金 380 張。

投信賣超前 10 名個股分別為：遠東新 4047 張、華泰 3392 張、中纖 1904 張、欣興 1541 張、達運 1107 張、台化 1093 張、開發金 1030 張、國喬 980 張、奇力新 901 張、中石化 750 張。

自營商無論買賣超，都大舉操作權證，買超前 10 名個股分別為：元大台灣 50 反 1 獲買 48121 張、富邦 VIX 獲買 10362 張、滬深 2X 群益 7C 購 07 獲買 3036 張、華邦電永昌 83 購 02 獲買 3019 張、臺股指元大 84 售 06 獲買 2949 張、彰銀麥證 84 購 01 獲買 2814 張、聯電永昌 83 購 01 獲買 2666 張、永豐金麥證 83 購 01 獲買 2499 張、聯詠麥證 83 購 01 獲買 2472 張、臺股指凱基 83 售 09 獲買 2419 張。

自營商賣超前 10 名個股分別為：元大滬深 300 正 2 遭賣 17583 張、元大高股息 15488 張、臺股指永昌 83 售 04 遭賣 3983 張、富邦上証正 2 遭賣 3584 張、致茂麥證 84 購 01 遭賣 3441 張、元大台灣 50 正 2 遭賣 3119 張、台積電元大 86 購 01 遭賣 3088 張、滬深 2X 群益 82 購 01 遭賣 3076 張、元大台灣 50 遭賣 2729 張、台新金 2254 張。

整體來說，外資持續提款，導致大型權值股賣壓沉重，加權指數今天重挫 144 點；但是相對於權值股的表現，今天中小型股股價表現亮眼，預料還是政府四大基金與公股行庫等「國家隊」持續進場，鎖定超跌的業績股逢低呈接，但目前三大法人操作仍是偏空，尤其外資有明顯鎖定電子金融權值股提款的跡象，短線在台指期結算未明朗前，建議操作仍保守為宜。