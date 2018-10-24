三大法人賣超台股79.05億元 金控股成大型提款機

台股今 (24) 日在國際股市表現仍弱勢壓力下，開盤後跌破前波 10 月 11 日股災低點的 9740 點，終場收在 9759.4 點，下挫 15.8 點，市場成交值 1232.16 億元，三大法人同步站在賣方，合計賣超 79.05 億元，金控股已成外資提款機。

三大法人自營商賣超 7.59 億元，投信賣超 7.86 億元，外資及陸資賣超 63.60 億元，合計賣超 79.05 億元；外資期指淨多單口數增加 2498 口，未平倉口數已到 31053 口。

在外資在集中市場賣超張數前 10 名個股中，大型金控股占了 5 名。

證券分析師張陳浩指出，目前台股投資人信心極度脆弱，且美股可能呈現反轉走勢，造成市場的資金退潮，台股大盤也面臨整理，外資昨日賣超 132 億元後，今天又賣超 63.6 億元，國巨 (2327-TW)、華新科 (2492-TW) 等熱門股，股價持續破底，市場籌碼混亂，投資人現階段應以掌握高成數比重現金為主。

今日外資買超個股包含友達、台泥、亞泥、群創、啟碁、瑞儀、聚陽、美律、宏碁、華航，其中買超友達 (2409-TW)17276 張最多；外資賣超較多的個股為中信金、台積電、新光金、彩晶、開發金、聯電、中鋼、玉山金、南亞科、富邦金。

今日投信買超較多個股為上海商銀、中華電信、彰銀、台達電、智都、敦泰、健鼎、遠傳、台表科及嘉澤；今天投信賣超較多的個股為台泥、臺企銀、亞泥、中鋼、開發金、遠東新、聯電、大成鋼、華夏及台積電。

在今天自營商買超較多的個股為大同、欣興、國喬、彩晶、華邦電、聯電、友達、台達電、英業達及新光金。在今天自營商賣超較多的個股為開發金、永豐金、中鋼、合庫金、中鴻、中壽、台積電、中信金、富邦金台灣高鐵。