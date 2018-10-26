政府基金、官股券商10月買超千億 官股護盤力道更勝2016總統大選時

儘管美股強勢反彈，但台股今 (26) 日仍因缺乏信心緣故，開盤上漲逾百點後翻黑走跌，儘管財金部會至今仍未採取相關穩定機制措施，但政府基金與官股券商從 10 月以來合計斥資逾千億銀彈進場，其中，官股券商護盤力道更是已經超越 2016 年總統大選時。

受到美股大漲激勵，台股今天開盤一度漲逾百點，但隨後漲幅收斂，未能守住 9500 關卡，面對台股跌跌不休，財政部長蘇建榮日前赴立院備詢時強調，國安基金將持續緊盯市場動態，金管會主委顧立雄也說，市場機制尚未失靈，暫無啟動穩定機制的必要。

不過為穩定市場信心，政府基金與官股券商 10 月以來護盤動作頻頻，其中勞退勞保基金月初已經動撥 420 億元資金給代操投信，新制勞退基金更加碼動撥 140 億元，加上退撫基金 50 億元，光是政府基金已經動撥 610 億元。

至於官股券商 10 月以來，僅 3 天交易日賣超調節，其餘交易日幾乎是天天進場鎖定權值股買股，合計買超金額已經近 400 億元，超越 2016 年 1 月總統大選買超金額 342 億元，護盤力道之大，可見一班。

法人指出，官股券商 10 月單日買超金額幾乎都在 10 億元以上，11 日受美股重挫，為預防國慶日後開盤補跌效應，單日買超金額更衝高至 64 億元，預估本 (10) 月最後幾個交易日仍將天天買超，政府基金與官股券商買超額度合計已突破 1000 億元。