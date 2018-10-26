離岸人民幣貶破6.97 資本外流壓力攀升 陸股後續壓力不容小覷

在中國官方全力政策支持下，加上股權質押風險有所緩和，中國股市近來逐漸回穩。反觀外匯市場方面，離岸人民幣一早貶破關卡，代表資本外流與貨幣貶值壓力持續攀升，對 A 股接下來走勢很可能帶來不小壓力。

中國股市這兩天逐漸回穩，今 (26) 日在前天美股大漲下，A 股三大指數和亞洲股市全線開高。

不過，外匯市場則是另一番風景，人民幣近兩周以來貶值幅度逼近 0.4%，今日人民幣兌美元中間價調降 101 點，跌破 6.95 關卡，創下去年 1 月 4 日以來新低，在岸人民幣一早更一度破了 6.96 關卡，最低來到 6.9650，離岸人民幣則是再破 6.97 關口，早盤最低來到 6.9678。

美元兌離岸人民幣 15 分鐘走勢圖 圖片來源：investing.com

尤其先前長期保持穩定的外匯交易量也明顯大增，由日均 300 億美元的水準攀升至 600 億美元以上，甚至已超過 2015 年 811 匯改前後的較高水準，這可能代表資本外流與貨幣貶值壓力正在不斷增強，從外部因素來看，這對 A 股而言很可能造成不小壓力。

眼看人民幣持續下探，近來人民銀行也持續出手干預，國家外匯管理局週四公佈，9 月銀行結售匯逆差 176 億美元，較 8 月 149 億美元的逆差顯著擴增。

招商證券宏觀分析師謝亞軒認為，9 月的外匯占款資料和外匯儲備數據都說明，人行在時隔一年後再次進入外匯市場穩定匯率。9 月外匯儲備連續第二個月下降至 30870.2 億美元。外匯占款比上月減少 1194 億元，創下去年 1 月以來最大降幅。