精星缺工、缺料狀況趨緩 前3季獲利年減1成 EPS 0.92元

華新 (1605-TW) 集團旗下 EMS 廠精星 (8183-TW) 今 (26) 日召開董事會，通過第 3 季財報，稅後純益為 4439 萬元，季增 10.27%，年增 2.16%，1-9 月稅後純益 1.11 億元，年減 11.49%，每股純益為 0.92 元。

精星今年以來業務主要受被動元件缺貨、缺工影響，前 3 季營收 29.15 億元，年增 16.22%，精星科技主管指出，這些缺貨、缺工的因素在 10 月已逐步緩和，10 月的營收也維持一定的水準，接下來則要看市場景氣及需求變動的狀況而定。

精星科技統計，就產品應用別而言，1-9 月營收中車用電子為 52%，工業控制為 29%，消費電子為 13%，醫療應用為 4%，國防航太應用為 2%。

精星受惠車用電子相關需求一再升溫，車用電子營收占總體比重逐年成長， 2015 年為 22%，2016 年為 53%，去年則提升到 60%，但今年以來受原物料如被動元件缺貨影響，1-9 月的汽車電子應用降到 52%。

精星第 3 季營收 9.86 億元，毛利率 14%，與第 2 季相當，但年減 6 個百分點，稅後純益為 4439 萬元，季增 10.27%，年增 2.16%，每股純益為 0.37 元，前 3 季營收 29.15 億元，毛利率 14%，年減 1.46 個百分點，稅後純益 1.11 億元，年減 11.49%，每股純益為 0.92 元。