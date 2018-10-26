【華冠投顧】武傑電台:美股反彈!台股卻持續弱勢!下週如何看待?

陳武傑分析師

武傑關注個股: 目前盤勢狀況不穩 , 今日暫不推薦。

台股盤勢分析:

只欠東風

美股昨夜的大漲下，台北股市早盤上漲 + 49 點開出，早盤在台積電的拉高下，指教一度大漲 + 108 點；可惜市場信心薄弱，指數開高走低，一度下跌 - 120 點。尾盤買氣轉強，終場下跌 - 31 點作收，收在 9489 點，成交量 1284 億。

昨天在失守 9740 點的『灘頭堡』後，今天就算美股大漲的加持，加權指數依舊欲振乏力。基本上台股現在就是信心問題… 延續我們昨天說的，期、現貨的籌碼部位，目前都是有利多方發展；外資今天現貨僅賣超 - 23 億，期貨多單已經來到 3.8 萬口。

顯台股萬事俱備…『只欠東風』!! 目前預料『東風』來的時間不會太遠… 只是在『東風』未起之前，還是要留心『川普之亂』、『程式交易』、亦或是… 三日內要買進的『勞退基金』?!

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今天盤面上個股:

強勢的個股有:

2340 光磊、6451 訊芯 KY、3163 波若威、4142 國光生、9910 豐泰、1312 國喬… 等，有這些股票的投資朋友要留意後勢並小心操作，有任何股票問題大家也可以在 FB 或 LINE@上直接詢問我!

弱勢股方面:

2439 美律、4947 昂寶 KY、6182 合晶、5483 中美晶、6452 康友 KY、8150 南茂… 等，今天台股創最大跌幅，很多股票都跌停，最後還是要提醒大家小心謹慎操作與分配，規劃好自己的資金，留意自身的買賣點按紀律操作，以上均可留意這些族群、集團與題材股的買點與賣點，祝大家操作順利!

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