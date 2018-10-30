〈美期中選舉〉川普政策恐受阻 華爾街怎麼看期中選舉？

美國將於 11 月 6 日進行期中選舉，市場目前預期，最可能出現的是民主黨贏眾議院、共和黨在參議院居多數的國會分裂局面，而使川普預定政策施行更添難度。分析師認為，更適當的投資策略其實是無視政治風向，以基本面投資為最重要考量。

民主黨獲勝可能不利市場走勢

美股市場 10 月大幅波動，3 大主要指數都出現至少 6% 以上跌勢，儘管許多分析師認為這是期中選舉前常見的波動，但一項針對金融顧問所做的調查顯示，這群人更偏向認為與中國的貿易緊張局勢、以及過高的股票估值水位，是近幾週波動性上升的罪魁禍首，第 3 名是企業利潤已過頂峰，選舉前景在眾多因素中排名居末。

聯博資產管理 (AllianceBernstein) 首席美國經濟學家 Eric Winograd 認為，除非共和黨全拿，否則其實選舉對經濟層面影響不大。因為這樣會帶來更大的減稅與更多的財政刺激，短期對市場可能更為有利。但同時，這也意味著在之後的未來，就會見到經濟成長放緩。

Winograd 表示，如果民主黨全勝，金融市場可能見到更為負面的反應，因為它代表金融環境可能更加收緊。

ICMA-RC 投資長 Wayne Wicker 認為，如果不想糾結選舉不確定性，一些類股其實對政治免疫。他指出，國防與航太業，無論國會兩院由那一黨掌控，都會獲得支持。

他表示，其實民主黨及共和黨都認為有必要增加資本支出，如果眾議院換由民主黨掌控，受影響較大的可能是能源類股及金融股，因為這些是監管放鬆的獲利者。

大摩：政治波動或可無視

摩根士丹利的看法也接近如此，他們在最新的報告中指出，選舉結果或許對特定的產業很重要，但就像 2016 及 2017 年，投資人更可以無視政治波動，而專注基本面選股，針對 2018 年的期中選舉也是如此。

(圖: AFP)

摩根士丹利認為，實際上影響市場的，應該是企業利潤是否增長減速，以及聯準會是否繼續升息，但這和期中選舉結果的關聯性其實不太高。

以川普施政的大格局看，政策推行可能受影響的，一是基礎建設發展，這是川普整體經濟計畫的基石，另外則是減稅和放鬆管制。

摩根士丹利認為，無論選舉結果如何，基礎建設的預算恐怕很難如川普規畫的方式進行，財政刺激在債務與赤字的擔憂之下，也只能盡可能展開，規模有限。比較容易受到影響的是減稅計畫，但除非共和黨繼續掌控兩院，不然擴增減稅規模的機會不高。

減稅影響也許不如想像中大

聚焦於減稅來看，華盛頓稅務基金會 (Tax Foundation) 主管 Nicole Kaeding 評估，就算是民主黨能在兩院都拿下勝利，頂多將企業稅由 21% 調升至 25%，比起原來的 35% 依然低了不少。

Kaeding 指出，目前外界普遍預估，民主黨僅能控制眾議院，如此，更不足以讓稅收法案出現重大變化。

康奈爾大學法學院教授 Robert Hockett 認為，在減稅議題上，一些激進的民主黨人也不是將重點放在企業稅調低多少，而是認為中產階級與那些最需要減稅的人要擴大減稅。

Hockett 表示，如果民主黨贏得眾議院，而傳統保守的 Nancy Pelosi 成為多數黨領袖，企業才需要擔心，她可能試圖廢除 2018 年的減稅政策，支持「現收現付 (pay-as-you-go)」的財政政策。

Hockett 認為，對於民主黨來說，如果減稅造成太多的通貨膨帳，他們會考慮針對性的增稅，像是提高資本利得稅。如此有助消除金融市場過熱，股市應該可以承受，但金融服務公司可能遭到衝擊。