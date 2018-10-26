歐美經濟分化 美元指數逼近年內高點 年初來已漲近9%

中期選舉還剩不到兩周，美國經濟明顯優於歐元區刺激美元指數近日重拾漲勢，而歐央行行長德拉吉昨日的樂觀表態也沒能抑制美元的強勢。

美元指數年初至今已上漲近 8.5%，近日連續上漲，周四上漲 0.24%，現報 96.77，創兩個月來新高，直逼年內高點 96.99。

彭博美元現貨指數連續兩天刷新年內高點。周四，美元兌 G10 集團貨幣匯率大部分上漲，彭博美元現貨指數上漲 0.1% 至 2017 年 6 月以來最高水平。

儘管歐洲央行行長德拉吉表示，總體而言，歐元區經濟增長的風險仍然「大致均衡的」（broadly balanced），但是他表態前的一系列經濟數據，包括一份顯示歐元區經濟增長放緩的 PMI 數據，令投資者感到沮喪。

周三公布的歐元區 10 月製造業 PMI 初值回落至 52.1，創 26 個月新低。歐元一度大跌。

彭博社援引花旗集團稱，歐元區與美國的經濟良好形勢形成鮮明對比，美國經濟領先指標強於歐元區，而且歐元區維持零利率，而聯準會堅持升息，歐洲央行官員「盡力表示樂觀」，但還不足以抑制美元的強勢。

歐元在美元指數比重中占比近 6 成，歐元的波動對美元指數影響最大。全球車市進入寒冬，義大利與歐盟「預算戰爭」，英國「脫歐」等問題，都令歐洲經濟和金融市場蒙上一層陰影。美國經濟數據和預期明顯優於歐洲的情況下，投資者通常會買入美元。

十年期美債收益攀升，和十年期德債殖利率利差擴大至約 2.7%，接近歷史最高水平。

歐元兌美元匯率過去一個月跌幅近 3.5%，跌破 1.14 關口，報 1.1372，與年內低點 1.1301 距離不遠。

本周五美國將公布第三季 GDP 數據，根據彭博社發布的數據預期，美國第三季 GDP 增速將從第二季的 4.2% 放緩至 3.3%，這一增速仍高於美國總統川普的 3% 的增速目標。