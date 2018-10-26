〈移民潮湧美〉川普調動800士兵護美墨邊境 告誡移民者返回

據報導，美國政府已決定判遣一支 800 人部隊前往美墨邊境駐守，以對抗在邊境數千名正從墨西哥前往美國企圖非法入境的「大篷車移民者」。美國總統川普在推特上告誡移民者返回，並尋求合法途徑入境。

消息來源指出，美國國防部長 Jim Mattis 向美墨邊境派出 800 名士兵，以支援邊防軍隊，並協助美國國土安全部和國民警衛隊攔截抵達美墨邊境的數千名中美洲難民。目前尚不清楚被調派的軍隊部署和細節，美國國防部長 Kirstjen Nielsen 最快將在美國週四 (25 日) 晚間簽署調度令。

美國總統川普再一次敦促移民遠離，在推文上表示：「大篷車裡的人，轉身，我們不會讓非法移民進入美國。」

美國法律允許美國軍隊在某些地區的執法行動中使用致命武力，例如在美墨邊境。川普總統在此之前曾威脅要使用軍隊，以阻止非法移民從墨西哥進入美國，川普總統也曾威脅要向切斷對瓜地馬拉、薩爾瓦多和宏都拉斯的援助。

目前已有數千名國民警衛隊部隊駐守邊防，有 2100 名非武裝部隊駐紮在邊境，而五角大樓已批准 4000 名非武裝部隊。

大篷車移民目前靠近墨西哥恰帕斯州的 Mapastepec。

據美媒報導，他們仍需要幾週才能抵達美國邊境。但如果他們乘坐公車或火車，則可能在下週到達美國南部邊境，對於美國政府來說可是刻不容緩。

聯合國發言人表示，截至 10 月 22 日，已有 7000 多人加入了大篷車移民，移民者大多來自瓜地馬拉、宏都拉斯和薩爾瓦多等國，為逃離迫害、貧困和暴力而向美國前進。