IC Insights：看好OSD元件 銷售額估再創歷史新高

調研機構《IC Insights》週四 (25 日) 發表研報，指出 2018 年因價格攀升、供應短缺、和新成像應用，使德光電、傳感器、和分立器件 (O-S-D) 的總銷售額成增長了約 11%，預計將連續 9 年創下合併營收的歷史新高。

隨著廣泛使用的功率晶體管和二極管供應緊張的情況下推高價格，再加上新的光學成像應用進入更多系統內，2018 年 OSD 多元化市場可謂是蓬勃發展。

據《IC Insights》的 OSD 預測更新顯示，今年 3 個細分市場的總銷售額應達 832 億美元，預計 OSD 銷售額 2019 年增長率為 9%，明年營收應能創下 906 億美元的歷史新高。

OSD 市場蓬勃發展 / 圖：ic insights

2017 年 OSD 收入成長 11%，單位出貨量也同樣成長了 11%。2018 年，OSD 的總銷售額預計將增長約 11%，而總體單位數量成長 9%，這是因為平均銷售產品價格 (ASP) 今年以 1.5% 提升。

預計 2018 年功率晶體管、二極管、和其他廣泛使用的商品零件短缺，將使今年的各項 ASP 上漲近 8%，並導致銷售額增長 12%，達到創紀錄的 276 億美元，超越 2017 的 246 億美元記錄。

數據預測，2018 年光電產品銷售額將增長近 11%，達到 409 億美元的歷史最高水平，而單位出貨量將增長 18%。然而，因此區塊的圖像傳感器、紅外產品、激光、光耦合器、和燈飾主要是用 LED，光電價格應有所下調，預計該市場的平均售價將下降約 6%。

然而，光電類的出貨量成長是來自於光傳感器的需求急劇增加，使銷售得到了推動。光傳感器用於智能手機和其他系統的顯示器內的自動控制、心率監測、距離檢測、和色彩感應。

光傳感器以及紅外和雷射發射器，也在新的 3D 深度掃描系統和飛行時間 ToF 測距相機中得到強勁成長，這些相機使用反射光來感應距離，並且出現在更多智慧型手機和其他臉部辨識、3D 成像、和虛擬增強實境的應用。

在 2016 年和 2017 年強勁增長 16% 後，非光學傳感器和驅動器的總營收預計將在 2018 年增長 7%，達到創紀錄的 148 億美元，單位數量僅增長 5%，也是 10 年來的最低水位。非光學傳感的出貨量由於幾個產品類別的庫存調整、智能手機的低增長、和一些生產限制而造成了下調壓力。

強勁的汽車傳感器需求推動了傳感器和驅動器總銷量的成長，並幫助提高了 2% 的平均銷售價格，也是 自 2010 年以來的首次成長。