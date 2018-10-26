〈安倍訪中行〉安倍訪中料重啟貨幣互換協議 商業合作為最重要任務

日本首相安倍晉三昨 (25 日) 下午抵達北京，展開 3 天的中國訪問行程。他出席《中日和平友好條約》締結 40 週年紀念活動，並表示希望能夠發展出符合新時代的新層次日中合作方式。

這是日本政治領導人近 7 年來首次正式訪問中國，在稍早之前，日本宣布結束約 40 年的對中國政府開發援助 (ODA)，安倍說，中國已經發展為全球第 2 的經濟體，ODA 的歷史使命已經完成。

作為促進高層互訪的努力的一部分，安倍希望邀請中國國家主席習近平於明年 6 月訪問日本，屆時日本將在大阪舉辦 G20 峰會。

預計重啟貨幣互換協議

安倍今日將與總理李克強會面，明日則與習近平舉行會談。外界普遍預期安倍與李克強會面時，將就重啟「貨幣互換協議」及維持自貿體制達成共識。

中日雙邊貨幣互換協議始於 2002 年 3 月，在日本民主黨執政末期中日關係急速惡化，2013 年 9 月協議到期後雙方就沒有再談。失效前兩國貨幣互換的融通上限約 3300 億日元。

如果中日「貨幣互換協議」重啟，進入中國的日本企業在遇到因結算系統出問題而導致人民幣不足等情況時，可以直接通過日本銀行從中國人民銀行得到人民幣，以發揮安全保障作用。

川普政策下促使中日合作

這次訪問正值美中貿易局勢緊張加劇，分析師認為，中日難以達成彼此重大諒解，但在當前川普時代，雙方都在尋求一種更正常的關係。

Center for American Progress 資深研究員 Glen Fukushima 表示，由於川普宣布了「美國第一」政策，並與中國展開一場貿易戰，讓中國有動力去接近日本。

Fukushima 指出，美國退出了 TPP 之後，日本也感到挫折，讓中日雙方都看到發展雙邊關係的經濟利益。

另外，儘管安倍晉三多次與川普會談，但川普幾乎很少給予這個盟國特別優惠，更別談川普一貫的反覆無常了。

商業協議為關注重點

這次有 500 位日本工商界人士隨安倍訪中，是特別值得注意之處，說明雙方希望中日貿易繼續發展。自 2012 年釣魚台相關爭議後，中日貿易在 2012 年到 2014 年間出現了大幅下滑。不過，中國依然是日本最大的貿易夥伴，每年貿易金額約 3000 億美元，仍高於美國與日本的貿易額。

香港大學日本研究系助理教授 Victor Teo 認為，中日關係處於政治冷而經濟熱的局面，儘管不能在政治上達成一致，安倍這次的行程仍可望帶來不少商業上的協議。