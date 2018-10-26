谷歌被曝包庇前高管「安卓之父」性侵 CEO回應：已無償解僱48名違規員工

周四，谷歌首席執行官 Sundar Pichai 在一封公司郵件中表示，稱該公司在過去兩年時間裡已因性騷擾問題解聘了 48 名職員，其中有 13 人是「高級經理及以上」級別的職員，而所有這些職員在遭到解聘時都沒有拿到離職金。

此外，谷歌新推出了一些工具，可供職員用來上報性騷擾或性犯罪事件，谷歌職員可匿名上報性犯罪事件。

這封郵件顯然是對《紐約時報》10 月 25 日指責谷歌包庇前高管 Andy Rubin 的直接回應。

10 月 25 日，《紐約時報》針對谷歌被譽為「Android 之父」的 Andy Rubin 2013 年突然被調離，並在次年 10 月悄然離職一事的原因進行報導，並稱谷歌對 Andy Rubin 的不端性行為有意隱瞞。

谷歌前高管 Andy Rubin2014 年的突然離職引發熱議，不少人猜測或許是因為其個人生活問題而被迫離職。

紐約時報 10 月 25 日的報導證實了這一說法，並在文中批評谷歌對員工指責 Rubin 性行為不端一事持不作為態度。

據悉，時任谷歌 CEO Larry Page 在證據確鑿的情況下要求 Rubin 離職，但谷歌不但沒有直接開除 Andy Rubin (不用付毀約金)，並為其支付了高昂的離職補償。報導中顯示，已經從兩位之情人士處了解到，對於 Andy Rubin 的離職，谷歌提出了支付 9000 萬美元的應對方案，每月分期支付約 200 萬美元，為期四年。而最後一筆付款安排在下個月。

文章援引了谷歌 CEO Sundar Pichai 在 Andy Rubin 離職時，對其的評價「我希望 Andy 能夠在下一步做到最好，憑藉 Android，他創造了一些非常了不起的東西。」

而 Andy Rubin 是谷歌公司過去十年來保護的三位被指控性行為不端的高管之一。在之前的兩個案例中，雖然谷歌罷免了高管人員，但在他們離職時向他們支付了數百萬美元，以緩解對其的打擊，實際上谷歌沒有法律義務這樣做。

無獨有偶，去年 Uber 也因性侵事件陷入輿論漩渦。Uber 高管 Cameron Poetzscher 曾被指涉嫌性侵。2017 年初，Uber 一位前女員工公開指控，自己曾遭到公司一位高管性騷擾，但 Uber 卻選擇包庇高管，逼迫自己離職。這起惡性事件終於在本月有了一個結果。據《華爾街日報》消息，10 月 22 日，深得 Uber CEO Dara Khosrowshahi 信賴、並於此前監督着 Uber 最大交易的 PoetzscherUber 日前已經辭職。

女性遭遇性侵事件似乎頻頻出現在公眾視野，儘管谷歌方面聲稱新推出的工具，可供職員用來上報性騷擾或性犯罪事件，但可實施性究竟幾何，仍是未知數。