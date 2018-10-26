盤前財經大事搶先讀2018年10月26日

今日操盤前瞻

法說會：伸興、巧新、聯亞、聚積、明基醫、全宇生技 - KY、時碩工業、生華科、伊雲谷

股東會：杜康 - DR

除權息：和桐

新股掛牌：長聖

〈鴻海減資復牌〉停牌期間大盤跌掉 459 點或 4.8% 今恢復交易恐補跌

鴻海 (2317-TW) 今 (26) 日減資完成並換發新股後，將以參考價 82.62 元重新掛牌交易，但在鴻海停牌這 6 個交易日，台股大跌 459 點、跌幅約 4.8%，鴻海在重返市場後，是否會補跌也成今天觀盤重點。閱讀全文...

中鋼前三季獲利 235 億元 賺贏去年全年 累計稅前 EPS 1.5 元

中鋼 (2002-TW) 昨 (25) 日公布第三季自結損益，單季稅前盈餘 97.14 億元，季增 28%，每股稅前盈餘 0.62 元，累計前三季稅前盈餘 235.94 億元，賺贏去年全年，年增 59%，每股稅前盈餘約 1.5 元。閱讀全文...

新任 Fed 副主席首次公開演說：支持更多次升息

週四 (25 日) 新官上任的聯準會 (Fed) 副主席克拉里達 (Richard Clarida) 發表首次重要政策演講提到，隨著經濟繼續保持強勢，更多次升息可能是必要的。克拉里達在華盛頓發表的首次公開演講中提到，目前的情況來看，整體經濟成長強勁，熱絡的就業市場特別讓他感到驚訝。閱讀全文...

歐洲央行維持三大利率不變、重申年底結束 QE

歐洲央行 (ECB) 昨 (25) 日召開貨幣決策會議，維持三大基準利率不變，重申 2018 年底前結束量化寬鬆 (QE)，一如預期；消息發布後，歐元兌美元小幅上漲。ECB 於聲明中表示，至少會維持當前利率水準，到 2019 年夏季，與上個月聲明內容一致。閱讀全文...

〈羅傑斯開講〉揭密個人投資密碼 最大部位是美元 示警人民幣還會貶

國際投資大師吉姆 ‧ 羅傑斯睽違 10 年昨 (25) 日再度在台開講，對於美國聯準會 (FED) 升息的腳步，他認為，過去 10 年利率那麼低讓全世界債務都暴增，現階段要讓利率正常化很困難，若美國金融市場和經濟轉弱，不排除 FED 可能暫緩升息，但他也指出，短期美元走強的趨勢並不會改變，目前美元仍是個人最大的投資部位，而人民幣恐還會再貶。閱讀全文...