無意重演1973年石油禁運戲碼 沙國：但難保油價不漲

華盛頓郵報特約記者 Jamal Khashoggi 疑遭殺害一事，導致美國與沙烏地阿拉伯關係緊張；俄羅斯官方通訊社 Tass 今 (22) 日援引沙國能源部長 Khalid al-Falih 說法，稱其不打算對西方石油消費國，實施與 1973 年相同的石油禁運措施，但他也無法保證，油價不會攀高。

台北時間週一晚間 6 點 28 分，Investing.com 數據顯示，布蘭特原油期貨上漲 0.29%，至每桶 80.01 美元；西德州中級原油期貨上漲 0.52 %，至每桶 69.48 美元。

布蘭特原油期貨上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

Jamal Khashoggi 本月初疑在沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館遇害，川普曾言，若證實沙烏地阿拉伯為幕後黑手，將對其祭出「嚴懲」，沙國則揚言，要讓油價大漲，兩國緊張關係持續升溫。

當被媒體問及，沙國是否會讓 1973 年的石油禁運再度上演？Khalid al-Falih 答道，「我們沒有這個意圖」。

Khalid al-Falih 指出，數十年來，石油一直是沙國的經濟工具，與政治是分開的，「身為能源部長，我的職責是讓政府更具建設性，穩定全球能源市場，為經濟成長帶來貢獻。」

Khalid al-Falih 強調，油價上漲，恐拖累全球經濟，甚至引發衰退，但在美國對伊朗祭出經濟制裁的情況下，他無法保證油價不漲，「我沒辦法保證，因為無法預測其他產油國會怎麼做。」

他說，伊朗面臨美國制裁，「大家都不曉得，伊朗原油出口，會發生什麼情況；此外，利比亞、奈及利亞、墨西哥和委內瑞拉等國的原油出口，也可能下滑。」

Khalid al-Falih 稱，沙國的原油產量，很快就會從目前的每日 1070 萬桶，增加至每日 1100 萬桶；他也強調，沙國有能力，將每日原油產量，提升至 1200 萬桶。