用期權強化投資績效 期貨鑽石獎表揚卓越金融機構

臺灣期貨交易所 10 月 25 日舉辦「期貨商負責人座談會」及第 4 屆期貨鑽石獎頒獎典禮，典禮由期交所董事長許虞哲主持，表揚 36 家對期貨市場貢獻卓越的期貨商、證券商、銀行、保險、投信、政府基金及法人機構等，總計頒發 50 個獎座，金融界首長及三百餘位貴賓參與盛會。

期交所台北場期貨商負責人座談會，邀請各期貨商及證券商 (經營期貨交易輔助業務者) 總公司負責人及分公司經理人共同討論促進臺灣期貨市場發展策略，會後並舉辦「第 4 屆期貨鑽石獎」頒獎典禮，證期局副局長張振山親臨頒獎。另外，擔任本屆期貨鑽石獎評審委員，包含期貨公會理事長糜以雍、證券公會理事長賀鳴珩、壽險公會理事長黃調貴及票券公會理事長楊豊彥，亦出席頒獎典禮。

張振山表示，本屆期貨鑽石獎所表彰的相關金融業別，包括期貨業、證券業、銀行業及保險業等，各獎項得主均重視且積極運用國內期貨及選擇權，以強化及穩定投資組合績效。

他也指出，金管會執行「金融發展行動方案」，該方案針對「證券期貨業」等訂有未來目標及具體策略，其中期貨市場的具體策略為「推動布蘭特原油期貨掛牌」及「增加更多元盤後交易商品」等。期交所執行的腳步很快，已於今年 7 月 2 日上市布蘭特原油期貨，並同步將布蘭特原油期貨等商品納入夜盤交易適用商品，另 11 月 19 日夜盤交易商品將進一步納入電子期貨。對於期交所積極任事且迅速回應行政院「金融發展行動方案」，予以高度肯定。

許虞哲表示，期交所自 104 年起辦理「期貨鑽石獎」，目的係為提升法人機構參與期貨市場比重，獲得各金融業界的肯定與支持，今年賡續辦理「第 4 屆期貨鑽石獎」，期許所有得獎的期貨業者繼續推廣業務，也希望法人機構持續善用國內期貨及選擇權商品。

他指出，未來期交所將從商品多元、制度革新、擴大業務範疇、擴大市場參與等面向，積極打造優質的期貨交易環境，也希望在大家共同努力下，法人機構參與比重持續提升，並使臺灣期貨市場健康的成長與茁壯。