〈國家隊純網銀成軍〉四大策略股東到位 中華電攜兆豐銀、新光金、全聯設籌備處

中華電 (2412-TW) 組成國家隊進軍純網銀，四大核心策略股東到位，今 (3) 日宣布與兆豐金 (2886-TW) 旗下兆豐銀、新光金 (2888-TW) 及全聯共同發起正式成立籌備處，啟動純網銀執照申請籌備作業，中華電透露，後續還會有其他潛在策略股東加入，目前仍在洽談中。

中華電董事長鄭優先前就曾透露，中華電具有相當多的資源及優勢，將聚焦 5G、純網銀、MOD、新創業務等四大方向打造旗艦戰隊，鎖定大數據、人工智慧、物聯網等大趨勢商機。

金管會預計 11 月接受純網銀申請，明年可望發出 2 張執照，中華電早就展現強烈企圖心，積極尋找合作夥伴，組成國家隊搶進純網銀市場，今日宣布核心策略夥伴陸續就位，正式啟動純網銀執照申請籌備作業。

中華電指出，結合本身電信資通訊技術、兩大金控金融專業及全台門市最多超級市場的生活消費通路，運用電信、金融與實體零售的資訊流、金流及物流優勢，將打造全新的金融創新應用平台，共同勾勒新型態的消費者數位生活，建構完善的金融與數位生活的生態圈。

中華電表示，籌備處初期先由 4 家發起策略股東共同成立，未來將陸續加入其他潛在策略股東；藉由各策略股東的強項，結合數位金融新科技與生活應用，打造新型態金融創新應用平台，滿足台灣數位新世代民眾更方便好用的金融數位生活服務，並扮演各行各業在金融創新的賦能者 (Enabler)，帶動發展台灣數位經濟。

中華電董事長鄭優表示，純網銀籌備處正式設立，是台灣數位經濟發展的重要里程碑，很榮幸與各策略股東攜手合作，運用這個金融創新平台，結合 5G、大數據、人工智慧、物聯網、MOD、行動支付、資安及智慧城市等業務強項，共同全面發展新型態的數位生活，推動台灣金融創新應用及數位經濟發展。

兆豐金董事長張兆順表示，現在金融科技蓬勃發展，已是金融業積極改變的時機，開放純網銀是加速台灣金融創新的重要方向之一，將全力支持籌備處爭取純網銀執照，共同參與台灣數位轉型。

新光金董事長吳東進表示，數位化是全球金融業的發展趨勢，純網銀不僅是新創技術的推廣、應用，更是創新商業模式的試行平台，同時也能吸引並培養新世代的客群。台灣金融環境與日本相似，日本一些成功純網銀的案例，應該可複製於臺灣；相信透過這次的結盟，將有助於金融業提供客戶更快速、安全、便利的生活服務。

全聯董事長林敏雄表示，全聯擁有多年的通路經營經驗，希望能藉由通路服務經驗讓更多人享受到更優質的金融服務，未來純網銀所提供的金融創新應用平台，將是一個鏈結全聯與年輕人的任意門，讓全聯的創新服務更能貼近消費者。

中華電強調，純網銀籌備期間將組成核心經營團隊，且協同其他潛在的策略股東，共同辦理純網銀執照申請，籌備期間也歡迎各行業企業合作夥伴，共同討論運用這個金融創新應用平台，提供更完整豐富的數位金融創新服務。

中華電純網銀國家隊的股東還未全數公布，先前市場盛傳的第一金 (2892-TW) 也未在今日公布的名單中，對確切的股東家數，資本額及持股比重等，中華電並未透露，僅表示目前還有多家在洽談中，將會陸續加入。

市場先前盛傳，加入中華電純網銀行列的業者還包括悠遊卡公司、郵局、Pchome 等；在持股比重上，據了解，中華電將是最大股東，預計持股 35%，兆豐銀持股 25%，新光金約 14-16%，第一金約 5-10% 等，但目前都未獲證實。