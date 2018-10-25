提升資金管理效率 星展銀ENCORE應收帳款整合式報表服務優化帳務處理

為提升企業資金管理效率，星展銀行今 (25) 日宣布推出推出「ENCORE 應收帳款整合式報表服務」，利用光學辨識 (OCR) 數位科技，將多重收款管道的入帳款項及付款通知，或發票明細等相關款項資訊，由紙本轉換為數位資訊，替客戶打造專屬應收帳款報表。

星展銀行 (台灣) 日前推出線上跨境交易即時追蹤功能，將 SWIFT gpi(Global Payments Innovation, gpi) 創新匯款服務導入企業網銀平台的銀行，企金客戶只要登入 IDEALTM 企業網路銀行，即可隨時查看跨境匯款的交易進度，並清楚掌握受款人收到款項的日期及入帳金額等資訊。

星展銀行 (台灣) 環球金融交易服務處處長陶曉昀表示，ENCORE 及 SWIFT gpi 等數位工具，是從客戶需求與痛點著手，協助企業客戶善用數位金融，打造更有效率金融服務模式。



星展銀行（台灣）環球金融交易服務處處長陶曉昀表示，ENCORE 及 SWIFT gpi 等數位主要針對客戶的痛點與需求應運而生的工具，可協助企業客戶享受數位金融的便利，優化帳務處理流程。



星展的數位金融帳務服務也受到不少客戶好評，文曄科技股份有限公司財務長楊幸瑜認為，ENCORE 及 SWIFT gpi 等數位服務，有效提升對帳流程的效率，更優化資金管理流程，企業不必為了對帳或追蹤款項而耗費大量時間與人力成本，而能更快速地回覆供應商的詢問跟需求，提升企業與供應商的關係。



中誠金屬工業股份有限公司則說，SWIFT gpi 可以即時了解匯款進度，回覆公司採購同仁與供應商，大大提升工作效率。

