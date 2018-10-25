財政部：中國對小微企業融資擔保業務實施降費獎補政策 每年30億

中國財政部聯合工信部日前發布通知，對小微企業融資擔保業務實施降費獎補政策，中央財政在2018-2020年每年安排資金30億元人民幣，采用獎補結合的方式，對擴大小微企業融資擔保業務規模、降低小微企業融資擔保費率等政策性引導較強的地方進行獎補。

財政部網站周四刊登通知稱，引導地方支持擴大實體經濟領域小微企業融資擔保業務規模，降低小微企業融資擔保成本，支持引導更多金融資源配置到小微企業，進一步拓展小微企業融資擔保業務規模，降低小微企業融資擔保費率水平。

要通過直接補助、績效獎勵、代償補償等方式，促進政策引導性擔保機構（含再擔保機構）擴大小微企業融資擔保業務特別是單戶貸款1,000萬元人民幣及以下的擔保業務、首貸擔保和中長期貸款擔保業務規模，降低小微企業融資擔保費率。

通知並稱，2018年對全國37個省份（包括省、自治區、直轄市、計劃單列市及新疆生產建設兵團）均安排獎補資金；2019年和2020年，對符合一定條件的省份予以獎補。

通知明確，小微企業是指符合工業和信息化部、國家統計局等部門聯合制發的《中小企業劃型標準規定》的小型企業、微型企業，不包括房地產行業、金融服務行業和投資（資產）管理類、地方政府投融資平台類、地方國有企業資本運營平台類企業。

具體而言，某省份小微企業年化擔保費率=∑該省份每筆小微企業融資擔保業務擔保費收入/∑該省份每筆小微企業融資擔保業務年化擔保額。

某省份小微企業年化擔保額=∑（該省份每筆小微企業融資擔保業務實際擔保額*實際擔保天數/365天）。

在資金分配上，分檔定額獎勵，獎勵標準根據各省份上一年度新增小微企業年化擔保額、小微企業年化擔保費率分為四檔。