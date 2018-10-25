反彈有望？美股盤前 道瓊期指漲逾150點

昨日美股重挫，今 (25) 日亞股「接力」走跌，歐股漲跌互見；美股盤前，三大指數期貨走揚，道瓊期指漲逾 150 點。

台北時間週四晚間 6 點 30 分，Investing.com 數據顯示，道瓊期指上漲 158 點 (0.64%)，標普 500 期指上漲 0.72%，那斯達克期指上漲 1.77%。

道瓊期指上漲。(圖：翻攝自 Investing.com)

同一時間，歐股漲跌互見，泛歐 Stoxx 600 指數上漲 0.23%，德國 DAX 指數上漲 0.44%，法國 CAC 40 指數上漲 1.17%，英國 FTSE 指數微跌 0.01%。

美國新屋銷售數據疲弱，加上晶片商財測令投資人失望，市場疑慮隨之升溫；週三美股重挫，道瓊工業指數收跌 608.01 點 (2.41%)，至 24583.42 點；標普 500 指數收跌 84.59 點 (3.09%)，至 2656.1 點；那斯達克指數收跌 329.14 點 (4.43%)，至 7108.40 點。

週四亞股倒成一片，上證綜指微漲 0.01%，深證成指收跌 0.21%；南韓 Kospi 指數跌逾 1.6%，日經 225 指數跌逾 3.7%；台股收跌 238.61 點 (2.44%)，至 9520.79 點。

週四投資人將聚焦企業財報表現，至少有 66 家標普 500 指數企業，以及 2 家道瓊指數企業，將公布財報。

其中，較受矚目的公司，包括 Alphabet、亞馬遜、Twitter 等。

市場預估，Alphabet 的每股純益 (EPS) 為 10.45 美元，營收 273 億美元；亞馬遜 EPS 為 3.08 美元，營收 570.9 億美元。