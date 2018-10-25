〈道瓊重挫600點〉巴菲特從不驚慌 分析師：重挫是正常能量釋放 也是進場良機

儘管美股週三 (24 日) 重挫，但分析師們表示，這不僅是正常的拋售，而且是為精明的投資人創造「進場機會」。

財富管理公司 Farr, Miller & Washington 總裁兼 CEO Michael Farr 表示，「巴菲特從不驚慌。」「這只是頭上淋下一桶冷水，但深吸一口氣，知道有些事情發生了，那麼就讓它自行解決吧。」

Farr 強調，股市經歷了不少波動和經濟衰退時期，投資人在走過歷史性的 9 年牛市之後，很容易忽略這一點。

他說，「當別人害怕時你必須貪婪。」「股市現在出現底部低點，所以準備開出你的購買清單吧。」

B. Riley FBR 首席市場策略師 Art Hogan 也建議「開始列表」。他表示，週三的大跌可能會壓低那些本來有強勁獲利和基本面的企業。

他說，「如果企業財報很好，前景看好且獲利豐厚，只是因為股市下跌而跟著走低，那就是你開始好好檢視清單並尋找你過去錯失的投資標的的時刻了。」「現在正在進場良機。」

Metropolitan Capital Advisors CEO Karen Finerman 也回應了這種說法，並表示「在街頭喋血時買進，即使裡面有你自己的血。」

道瓊工業平均指數週三下跌超過 600 點，並抹去 2018 年的所有漲幅。標準普爾 500 指數下跌 3.1% 並且今年也轉為負面，而納斯達克綜合指數下跌 4.4%，因 FANG 股票─臉書 (FB-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、Netflix (NFLX-US) 和 Alphabet (GOOGL-US) 全部重挫。科技股大幅下挫以及對企業盈獲的擔憂為 10 月的大幅回檔增添了動力。

道瓊指數日線走勢圖 (近半年來表現)

BMO Capital Markets 首席投資策略師 Brian Belski 特別強調了一些第 3 季獲利超過預期的企業：甲骨文、波音、Visa、微軟、聯合醫療保健和麥當勞。他說，「有人說獲利無關緊要，我想駁斥這一點，因為這些企業的獲利率達到 80%。」

2018 年領漲美股的科技股是週三最大的輸家之一。科技股為主的納斯達克指數跌入修正區域，並出現 7 年來最大跌幅。「FANG」股票領跌納斯達克指數。

週四 (25 日) 將公布財報的 Alphabet 股價下跌 5%，但 Finerman 強調該公司的基本面沒有太大變化。

10 月利率上升也引起市場恐慌。但是，Finerman 不認為這是拋售的原因，反指美中貿易戰才是問題核心，「市場會說這些企業的財報令人失望，但並沒有歸咎聯準會是罪魁禍首，卻一再提及關稅問題。」

Loup Ventures 創始人 Gene Munster 表示，儘管本週技術類股大跌，但他對 Alphabet 在醫療保健等「轉型市場」中的地位持樂觀態度，「有關隱私與用戶的問題，谷歌正努力讓一切更透明化，但我仍然認為它是一個值得投資的標的。」

他說，臉書不適合投資，因為該公司「難以轉型」，隱私問題可能會減緩用戶成長。而亞馬遜在此同時「缺乏估值支持。」