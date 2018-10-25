離岸人民幣跌破6.96關卡 創兩年新低

受美元指數大幅拉升影響，離岸人民幣貶值失守 6.96 關卡，刷新近兩年新低。

離岸人民幣在下午四點十分左右，跌破 6.96 大關，最低一度來到 6.9668。在岸人民幣兌美元則市跌破 6.95 關卡，最低至 6.9528。

離岸人民幣午後破 6.96 大關 (圖自新浪財經)

事實上，離岸人民幣今天中間價以 6.9409 元開出，創下 2017 年 1 月以來人民幣中間價首次跌破 6.94，之後離岸人民幣再度失守 6.95 關卡，但隨後又見拉回，直到下午三點之後又持續下探，最後在四點十分貶破 6.96 關卡。

外電報導，德意志銀行財富管理今日最新報告指出，人民幣兌美元進一步貶值空間有限，維持 2019 年 9 月底 7.0 的目標不變。

德意志銀行財富管理亞洲投資總監 Tuan Huynh 認為，未來可能支持人民幣的因素包括政府在基建方面的財政刺激措施可能帶動 11、12 月份的宏觀資料出現好轉，加上人民銀行顯示出維持人民幣整體穩定性的意願。

此外，11 月美國中期選舉過後，任何有關中美貿易緊張關係的利多消息亦將會支援市場情緒，預計中國經濟會在今年第四季軟著陸，此時中國官方的刺激措施對支持經濟成長來說，將扮演更重要的角色，尤其會以基礎建設來拉抬經濟。