人行再出手干預 瑞銀財富看人民幣明年底恐見7.3

離岸人民幣今 (25) 日一度貶值失守 6.95 關卡，瑞銀財富管理最新報告更指出，人民幣明年將進一步走弱，到明年年底有機會見到 7.3。但近期市場人民幣成交量飆升，分析師指出，這很可能是中國當局試圖阻止人民幣下跌過快的跡象。

人民幣兌美元中間價今日報 6.9409 元，維 2017 年 1 月以來人民幣中間價首次跌破 6.94，隨後離岸人民幣再度失守 6.95 關卡，最低來到 6.9526。

離岸人民幣今日走勢 (圖自新浪財經)

瑞銀財富管理最新報告指出，未來 3、6、12 個月的人民幣兌美元預測分別為 7.0、7.1 及 7.3。

報告預計，短期人民幣將在 6.9-7.0 整固，但至明年底將可能升至 7.3，主要是受中國將缺乏經常帳盈餘及進一步貨幣寬鬆措施以緩和經濟成長趨緩，將會對人民幣帶來貶值壓力。

報告指出，過去兩個月人民幣在 6.80-6.95 區間整固，主要是因為人民銀行採取多項穩定匯率措施，但瑞銀財富不認同人行會不惜任何代價「保 7」，表示儘管人行不歡迎對人民幣的投機性拋售，但仍容許人民幣變動以反映經濟基本面。

隨著中美貿易緊張持續，勢必對中國經濟造成影響，預計明年 GDP 成長會由今年的 6.5% 明顯趨緩到 6%。同時，因中國支持本地消費以抵銷美國增加關稅的影響，預計中國經常帳盈餘 GDP 佔比將從今年的 0.2% 進一步跌至明年為零。經常帳盈餘的損失也會讓人民幣失去一大支柱，讓人民幣對資金流動更為敏感。

不過人行近期的確顯現出在市場干預的跡象，光是昨天美元 / 人民幣成交量超過了 2015 年人民幣貶值期間達到的高點，日成交量飆升至逾 660 億美元，創下紀錄新高。

人民幣日成交量飆高 (圖自彭博)

招商銀行金融市場部匯率分析師李劉陽表示，中國官方很可能已向市場中的購匯盤提供美元流動性，讓人民幣不會在拋壓下貶值過快。