紐約匯市—歐洲瀰漫政治風險 ECB會議後歐元英鎊走跌 美元登上10週高點

週四 (25 日) 交易，在歐洲央行 (ECB) 更新政策，強調歐洲政治風險後，歐元和英鎊下跌，美元隨之走強。

ECB 週四維持利率不變，其資產收購計畫也預計在 12 月開始退場，較預計明年啟動的升息早一步。

歐元在 ECB 更新政策後，跌至逾 2 個月的新低點，最近兌美元交易落在 1.1363 美元，較週三 1.1394 美元貶值。英鎊也觸及自 8 月以來最低點，自週三交易價格的 1.2881 美元下跌至 1.2814 美元。

ING 外匯分析師 Viraj Patel 表示，「歐元空頭掌控了市場，是有些風險來自 ECB 的鷹派言論，但我們不這樣認為。」他認為，英國脫歐和義大利預算案這一類政治風險上升，所以現階段歐元空頭部位很誘人，「短期風險都只與政治有關。」

在會後提問的時間，ECB 總裁德拉吉 (Mario Draghi) 表示，英國脫歐若有「良好共識」的解決方案，就可以讓金融穩定性的危機降至最低程度，反面解釋其言論即為「無協議脫歐將會威脅金融穩定性」，但 Patel 也表示，英鎊和歐元雙雙走低不見得就單單這番言論所造成。

在 ECB 發表政策前，BK 資產管理公司外匯策略部門總監 Boris Schlossberg 提到，德拉吉「顯然想忽略醞釀中的政治風險，並偏向聚焦貨幣和經濟成長。」

德拉吉認為，民間企業恐怕還是得做好面臨無協議脫歐的準備。

週四稍早，英國脫歐事務國務卿 Dominic Raab 批評歐盟的談判立場苛刻，因此有可能「無協議脫歐」。

市場參與者認為，在英國首相梅伊（Theresa May）週三接見黨內後座議員 (backbenchers) 後，對於梅伊遭不信任投票的立即性隱憂顯然某程度緩和了。

因主要競爭貨幣疲弱，美元相較走強，ICE 美元指數登上 10 週高點，上升 0.3% 至 96.684。該指數本月邁向 1.6% 升幅，若接下來 4 個交易日不逆轉走勢，這將是該指數自 5 月以來最大單月漲幅。本週該指數也將收 1% 升幅，根據 FactSet，這也是自 8 月 10 日以降最大單週升幅。

美國 Fed 副主席 Richard Clarida 週四表示，如果經濟數據持續符合他的預期，逐步進階升息是合適的。