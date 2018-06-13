〈分析〉ECB會議前瞻：外資投行看好歐元、建議放空德債

《彭博社》報導，歐洲央行即將在 14 日舉行貨幣政策會議，隨著義大利政治動盪危機減緩，分析師預測該央行將宣布 QE 退場的機制，華爾街分析師因此看好歐元，並建議做空德國長天期公債。

在歐洲央行官員近期發表較鷹派的言論後，分析師對歐元更加樂觀，法國農業信貸銀行預測，到今年年底，歐元兌美元將上漲 7% 至 1.26 美元，13 日歐元兌美元報 1.1745。

歐元兌美元走勢

法國興業銀行看法更為樂觀，分析師 Kit Juckes 在給客戶的報告中指出，在義大利面臨政治危機時，歐洲央行的首席經濟學家 Peter Praet 仍在談論政策正常化的可能性，使他們對歐元具有信心，認為歐元在未來 6 至 12 個月，可能升至 1.30 美元。

根據市場的利率定價預測，歐洲央行將在 2019 年 9 月升息 15 個基點。

市場對於歐洲央行利率預測

以下為彭博彙整各外資分析師看法：

摩根大通

Paul Meggyesi 在內的的分析師寫道，近期歐洲央行強硬的發言為歐元的發展提供出乎意料的支持，預計到 2019 年年中，歐元兌美元匯率將達到 1.23。

Gianluca Salford 在內的分析師表示，「較鷹派的歐洲央行，抵銷了義大利和貿易糾紛帶來的擔憂，目前我們持有 30 年期德債的空單」。

預計歐洲央行將在本次會議宣布 QE 將逐步退場，每月購債額度可能減低至 150 億歐元。

法國農業信貸銀行

G-10 貨幣研究主管 Valentin Marinov 在報告中寫道，歐洲央行可能維持「相對具有建設性的經濟前景，這將反映在更新的經濟預測中。」

預計歐元兌美元將在年底達到 1.26 水平。

摩根士丹利