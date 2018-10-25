資本充足率拔萃，穩健的建行無法再低調

國有五大商業銀行之一的建設銀行(00939-HK，601939-CN)常年以來一直是銀行業的標杆之一，無論是從資產總額，還是從營業收入及淨利潤看，建設銀行都排在銀行業裡的第二位，僅次於江湖一哥工商銀行(01398-HK，601398-CN)。

10月23日，建設銀行率先發布了首份大行三季報，經營業績繼續穩中向好。發布後次日，建設銀行A股股價高開，盤中一度漲超4%；H股盤中也一度漲逾2%，但收盤微漲0.32%。下面我們來看一下建設銀行的業績狀況。

延續穩健業績，利息淨收入增幅最大

根據此次的業績報，建設銀行延續了穩健發展的態勢。資產規模、盈利水平、資產質量等核心指標均符合預期。

2018年第三季度報告顯示，建設銀行前三個季度實現營業收入5000.47億元，同比增長5.94%；淨利潤2141.08億元，同比增長6.39%，創出上市以來新高，與上半年的按年增長6.3%基本一致；基本和稀釋每股收益0.86元。

收入構成上，利息淨收入為3657.25億元，同比增長9.72%，為增幅最大的；淨利差為2.21%，淨利息收益率為2.34%，均同比上升0.18個百分點；手續費及佣金淨收入為965.28億元，同比增長3.07%。

來源：港交所

近幾年在去槓桿的大背景下，建設銀行的淨息差和淨利差持續下降，但是2017年已經開始觸底回升。由於資產結構變化導致資產收益率上升，建設銀行的淨息差也略有上升。然而預計建設銀行的淨息差將面臨壓力，因為貸款收益率可能會隨著當前的寬鬆信貸而下降得更快，可能不會被及時的資產結構變化所抵消。

此外，建設銀行手續費及佣金淨收入表現相對比較疲弱，僅同比增長3%，反應出理財產品收入受資管新規以及發行成本提升影響而下滑。本期業績報沒有給出理財產品收入數據，但是從今年半年報中發現，建設銀行今年上半年理財產品業務收入大幅下降47%至65.52億元。部分結算、代理及顧問諮詢類產品受監管政策、市場環境及服務收費減免等因素影響，收入同比亦出現不同程度下降。不過這對集團整體影響較有限，收入佔比很低。建行在今年上半年整體資產減值損失按年增加14.73%，其中涉及其他資產減值損失大增1.4倍；單單第3季的整體資產減值損失則顯著上升24.71%。

出類拔萃的資本充足率，撥備覆蓋率上升

資本充足率是保證銀行等金融機構正常運營和發展所必需的資本比率，能反映出商業銀行在存款人和債權人的資產遭到損失之前，該銀行能以自有資本承擔損失的程度。

根據三季報，於2018年9月30日，建設銀行按照《商業銀行資本管理辦法(試行)》計量的資本充足率為16.23%，一級資本充足率為13.92%，核心一級資本充足率為13.34%，均滿足監管要求。總體來看建設銀行的核充率保持在很高的水平，短期內不存在再融資的需求。

由下表可看出，建設銀行當前的資本充足率是近些年以來最高的，在銀行業裡保持領先的低位。而商業銀行資本充足率為13.57%；工商銀行中報顯示的資本充足率不到15%，為14.73%。說明建設銀行相較於其他商業銀行更能承擔資產損失的風險，維持正常營運、達到盈利水平的能力。

在2015及2016年幾近跌破監管紅線後，建設銀行的撥備覆蓋率呈逐步改善趨勢，2018年上半年已接近200%，遠超國際水平。於此同時，建設銀行在貸款減值準備的計提則還在增加，2018年上半年資產減值支出667.80億元，同比增長10.36%，進一步做到未雨綢繆。逾期90天以上貸款為1305億元，遠小於1987.5億元的不良貸款，說明建設銀行的貸款分類相當嚴格。

不良貸款率在2015年以來也一直呈下降趨勢，今年上半年1.47%的不良率在商業銀行內的比較低的。不良貸款的企穩，在一定程度上保證了建設銀行利潤的釋放。

總體來看，建設銀行的三季報中規中矩，保守有餘，雖然建行的盈利增長和資產質量在2018前三季保持穩定，但是在三季度市場利率大幅跳水，流動性充裕的情況下，未來建行的息差有進一步走弱的可能。

非息收入受到嚴格監管的影響，理財產品收入和結算類等產品業務相關收入短期內很難恢復。建設銀行的不良情況在今年上半年受到信用債和P2P大範圍倒閉的影響，逾期3年以上的客戶貸款同比大幅增加92.36%至104.45億元。其中，主要表現在建設銀行對於零售貸款中的中債風險準備不足。當然，建行總體的不良情況還是在趨於好轉的。不良覆蓋率和撥貸比都有所好轉。目前，建行正處在夯實基礎的階段。