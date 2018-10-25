陸銀保監會主席：續開放銀行保險市場 險資上月權益投資比創今年新高

中國高層出面喊話再一樁，銀保監會主席郭樹清今 (25) 日表示，目前經濟風險整體可控，接下來會繼續對銀行、保險市場開放，放寬外資限制。

郭樹清今天公開講話，強調中國經濟處在中高速成長區間；強調金融風險總體可控，未來會繼續推動銀行業、保險業對外開放，落實已確定的放開股比限制等開放措施。

近來中國銀保監會也才發布《關於保險資産管理公司設立專項産品有關事項的通知》，允許保險資産管理公司設立專項産品，發揮保險資金長期穩健投資優勢，化解上市公司股票質押流動性風險，不納入權益投資比例監管，提供優質上市公司和民營企業提供長期融資支援，投資標的包括：上市公司股票；上市公司及其股東公開發行的債券；上市公司股東非公開發行的可交換債券；經銀保監會認可的其他資產。

值得注意的是，在市場近期劇烈震盪之際，保險資金權益投資比例卻攀升到今年以來最高點，銀保監會相關負責人透露，截至 9 月底，保險資金運用餘額人民幣 15.87 兆元，投資股票和基金的規模分別為 1.30 兆元和 0.89 兆元，合計 2.19 兆元，佔保險資金運用餘額的比例為 8.17％和 5.58％，合計為 13.75％，這項比例已攀升至今年最高點。

和 8 月底的數據相比，9 月險資投資股票和基金的規模增加人民幣 2400 億元，是今年險資權益投資單月規模增加最多的月份。在 8 月底，保險資金投資股票和證券投資基金人民幣 1.95 兆元，佔比 12.43%，在保險資金運用余額的佔比還處在今年來的中低點。

9 月險企權益投資規模增加，一方面有部分險資逢低布局的因素，另一方面也不排除險資所持股票市值上漲帶來的權益資産規模被動增加所致。

相關保險投資人士表示，目前市場在築底階段，雖然不排除下探可能，但目前指數水位不會太悲觀，近期的確是在關注優質上市公司的投資機會，有些保險機構已經開始試探性增加股市投資，主要選股關注行業龍頭和價值成長型公司股票，但也有保險投資人士認為，目前市場還在調整，需要再觀察。