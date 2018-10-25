好未來發布Q2財報：營收增長53.3% 盤前一度跌超6%

10 月 25 日周四，好未來公布其截至 2018 年 8 月 31 日的 2019 財年第第二季未經審計財務報告。財報顯示，好未來本財季收入為 6.998 億美元，年增率增長 53.3%；凈利潤為 7700 萬美元，年增率增長 29.5%。

此外，好未來宣布，經過董事會批准，將在未來 12 個月內庫藏股價值 1 億美元的普通股。

周四盤前，好未來股價一度跌超 6%。

以下是好未來 2019 財年第第二季業績摘要：

- 凈收入從上年同期的 4.558 億美元增長到本季的 6.998 億美元，增幅為 53.5%。

- 經營利潤從上年同期的 6830 萬美元增長到本季的 8090 萬美元，增幅為 18.4%。

- 非美國會計準則經營利潤從上年同期的 7990 萬美元增長到本季的 9900 萬美元，增幅為 23.8%。

- 歸屬於好未來的凈利潤從上年同期的 5950 萬美元增長到本季的 7700 萬美元，增幅為 29.5%。

- 歸屬於好未來的非美國會計準則凈利潤（不考慮股權激勵費用）從上年同期的 7110 萬美元增長到本季的 9510 萬美元，增幅為 33.8%。

- 基本和攤薄每 ADS 凈收益分別為 0.14 美元和 0.13 美元。非美國會計準則基本和攤薄每 ADS 凈收益（不考慮股權激勵費用）分別為 0.17 美元和 0.16 美元。每三份 ADS 等於一份 A 類普通股。

- 截至 2018 年 8 月 31 日，現金、現金等價物和短期投資合計餘額為 16.465 億美元，而截止 2018 年 2 月 28 日為 14.989 億美元。

- 總學生人次從上年同期的約 2,242,380 增長到本季的約 4,937,320，年增率增長 120.2%。