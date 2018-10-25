美股盤中─科技股 AT&T 賣壓沉重 道瓊大跌逾280點 而後縮小跌幅

美國股市週三中場下跌，縮小跌幅。稍早，道瓊一度大跌逾 280 點，科技股與 AT&T 的賣壓，蓋過了波音股價反彈的支撑。

台北時間 00:11

道瓊工業平均指數下跌 63.19 點或 0.25% 至 25128.24。

Nasdaq 指數下跌 92.87 點或 1.25% 至 7344.67。

S&P 500 指數下跌 18.43 點或 0.68% 至 2722.26。

臉書與 Alphabet 股價下跌逾 1%，蘋果下跌 0.8%，AT&T 公布財報不佳，股價大跌逾 6.5%。

美國今日公布 9 月新屋銷售接近二年低點，營建股下跌，亦拖累了大盤。

由於利率回檔，銀行股亦下跌。摩根大通與花旗下跌逾 1%，美國銀行股價下跌近 2%。

近來市場波動率上升。週三，波動指數 VIX 報 22.28，本月大漲了逾 83%。

週二，道瓊一度大跌逾 500 點，終場收復大部份的跌幅。但本週，道瓊仍下跌逾 450 點。

本月，幾項因素引發了股市的跌勢，包括部份企業財報令人失望，義大利與歐盟之間的預算衝突，沙烏地阿拉伯殺害異議記者，及擔憂世界經濟成長失去動能。

分析師說，自 2 月初至 9 月底，美國股市大幅上漲，海外股市則下跌。本月以來，美國股市亦反轉走低。本月，股票本益比大幅下降，股市因而又具有了吸引力。這只是一時的賣壓，並非空頭市場的開始。相信多頭市場會持續至明年。下一波漲勢的利多，可能是經濟成長與通貨膨脹偏低。

今日稍早，道瓊上漲逾 100 點，波音公布財報優於預期，提供了股市支撑。該公司並調高了全年獲利與營收預估，其股價上漲逾 1%。

目前為止，已公布財報的企業中，80% 獲利優於預期。