不理股災 法人搶買那些潛力股

【撰文／王榮旭】

過往經驗台股大盤漲跌千點後，都會出現一波拉回或反彈，但這次 10 月大盤大跌千點，反彈力道薄弱，陷入 9800～12000 震盪，萬點若遲無法有效站回，9668 恐怕還不是低點，今年陸股高點下來跌 25％，台股上市大盤跌約 10％，上櫃指數跌逾 2 成，隨美股由強轉弱，資金轉向美債避險，權值股成外資提款機，上市大盤補跌壓力大，電子是台股主要成分股，受貿易戰影響又最為直接，Q3 以來股價回跌最深，上檔解套賣壓也最重，估計 Q4 跌深反彈空間有限。

瑞儀 Q4 不淡逆勢走高

電子跌深反彈指標在蘋概與漲價族群，蘋概最高價大立光從 5000 多元跌回 3200 元，是否守住今年前低 3000 元是關鍵，漲價族群被動雙雄國巨 (2327) 及華新科 (2492) 幾乎跌回今年起漲點，估計今年國巨 E P S 100 元，華新科也可望超過 EP S 40 元，本益比約僅 4 倍，但一路下來都是當沖客最愛，籌碼太亂，導致股價不斷破低點，跌深反彈隨時會出現，但上檔解套壓力大，只能來回操作賺價差，電子這波跌出頭部型態很多，反彈宜減碼，像蘋概股瑞儀 (6176) 能收復所有均線，型態偏多的極少，瑞儀是背光模組大廠，近年 LCD 面板手機背光訂單量減少，轉進車用、平板及 NB，獲利反而穩定，估計今年 EPS 6～7 元，P/E 約 10～11 倍，重點是籌碼，10 月以來回跌不多，在法人點火之下，很快收復所有均線，別人等解套，他是上檔無壓。

來源：《萬寶週刊》 1304 期

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